Jafet Soto ‘irreconocible’: ‘aceptamos las designaciones arbitrales apoyando a la Comisión de Arbitraje’

Después del enfrentamiento entre Saprissa y Alajuelense, el Herediano publicó un video en el que su gerente, Jafet Soto, contrario a lo que normalmente opina, se mostró ecuánime, tranquilo y hasta lanzó un fuerte mensaje de apoyo a la Comisión de Arbitraje de cara a la Gran Final que disputará el Team con el cuadro morado.

De hecho, Jafet podría decirse que lució irreconocible, porque él ha sido uno de los más críticos con el arbitraje después de que Saprissa eliminó a Herediano en las semifinales del presente campeonato.

Hace una semana y tres días, el dirigente atizó: “A nosotros nos quitaron un gol. Habría que hacerse la pregunta si hay árbitros preparados para pitarle al Herediano, porque a Saprissa sí; no me quiero imaginar a quien esperaremos sabiendo las deficiencias del arbitraje, algunos equipos diciendo que unos árbitros sí, otros que no, haciéndolo públicamente, estamos preparados para nuestro trabajo. ¿Tendremos árbitros capacitados para pitar la Gran Final, ida y vuelta?”.

Pero además de lo dicho luego de las semifinales, Jafet en varias ocasiones durante el semestre explotó contra los centrales.

A inicios de octubre después de que los rojiamarillos le ganaron 2 a 1 a Saprissa, Soto hizo aseveraciones muy serias:

“Jugamos contra 15. Es impresionante el relajo, porque aquí todo se oye y todo se ve. Que el central le diga a un jugador de ellos ‘aquí la metés’. Eso lo escuchó todo el estadio”, relató Soto, según una nota del diario La República.

A finales de octubre, nuevamente Soto fue con todo contra los réferis.

“Este ha sido uno de los partidos más cortados y de menos tiempo efectivo que ha tenido el campeonato nacional, demasiado cortado, no sabe ni qué pita, inventa faltas pero también llama mucho la atención de que en 40 minutos tengamos cuatro tarjetas amarillas”, aseguró respecto a la actuación del silbatero Géiner Zúñiga, en el juego contra Santos de Guápiles.

“Creo que sin cacao no se puede hacer arbitraje y hay árbitros que no tienen cacao, entonces tienen que salir del arbitraje. Esto es muy fácil. Cuando un jugador no tiene calidad, le dicen que vaya estudie pues de la misma forma le tienen que decir a los árbitros: ‘Vaya a busque hacer qué hace’, porque si no sirve no sirve como Géiner, si no sirve, no tiene que estar más en el arbitraje, ya no insistan”, añadió.

Ahora en la víspera de la final, el exjugador más bien destacó: ‘aceptamos las designaciones arbitrales apoyando a la Comisión de Arbitraje’.

En el mensaje, el gerente deportivo también hizo un llamado a sus aficionados para que lleguen al Colleya Fonseca, el próximo domingo a las 5 p. m., en el partido que definirá al monarca nacional.

‘’Todos juntos positivos empezamos a jugar la final, no esperemos una noche mágica, hagamos una semana mágica, vamos con todo’', dijo.