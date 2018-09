Recobrar confianza no es fácil, me parece que el equipo tuvo entereza, tuvo fortaleza mental. No es lo mismo, porque hoy jugamos un 4-4-2 con dos jugadores rápidos por afuera, con dos puntas clavados de nueves, terminamos con un 4-4-1-1 para tener más posesión de pelota. San Carlos hubo momentos en que tuvo mucho la pelota, pero las opciones de gol las tuvimos nosotros, enfrentamos a un muy buen equipo, que tiene ya rato jugando juntos y está muy bien trabajado. Hay que darle mérito al equipo que nos enfrentamos hoy.