“Duele mucho saber y molesta, porque no sé ni quién es él. Si se quería hacer notar este muchachito, se hizo notar feo y no solo eso, me parece irresponsable y no sabe lo que es representar a los costarricenses. También me parece que es diferente a lo que ha hecho el Club Sport Herediano, institución por la que puedo hablar, así como Fuerza Herediana, que siempre hemos respetado el gobierno”, dijo Soto.