No tengo que callar a nadie, se callan solos porque tienen que ver todo no tengo que callar a nadie, solo quiero que nuestra afición grite y se sienta orgullosa del equipo que tiene, que se sienta que estamos ahí, que Herediano sigue estando ahí. Que hemos hecho un cambio generacional controlado y seguimos haciendo ese cambio peleando títulos, no tengo que callar a nadie. Algunos colegas tuyos me tienen sin cuidado, a mí no me interesa lo que digan o dejen de decir de nosotros, a mí lo que interesa es que este equipo esté donde tiene que estar y está entre los cuatro clasificados porque para eso lo armamos. A esta instancia entraron tres equipos que en el caso de Saprissa y nosotros solo tuvimos 15 días para prepararnos. San Carlos tuvo un buen tiempo de recuperación y Pérez Zeledón 45 días, osea vea el mérito que tienen Saprissa y Herediano para volver a calificar con tan poco tiempo de preparación para ir a buscar un campeonato. Eso habla que nosotros armamos los equipos para un año, no para seis meses, no para cinco o cuatro meses. Armamos los equipos como nos gusta hacerlo, para pelear. Ahora con mucha tranquilidad podemos decir que estamos soñando, vamos a seguir soñando con darle a nuestra afición un campeonato más pero hay que ir paso a paso. Nos tocó el mejor equipo del campeonato, el favorito porque fue primero, ¿o le van a quitar el favoritismo? Ahí está el favorito, el favorito del campeonato es San Carlos.