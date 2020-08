No. Cuando tenés cinco seleccionados nacionales nuevos que tienen la oportunidad y el entrenador de la Selección Mayor les va a dar esa chance de mostrarse y que los vea, indudablemente eso quiere decir que nosotros vamos por buen camino, nosotros no tenemos que traer a nadie. Podemos barnizar más el equipo, sí podemos barnizar, pero vemos la categoría joven que tenemos, el equipo... Como lo dije la semana pasada, nosotros funcionamos como equipo. El esfuerzo hoy fue muy bueno individualmente, categoría, clase individual, de mucha capacidad de los jugadores que tenemos en cancha, pero el gol lo metimos en conjunto. Hubo jugadas de 20, 30 pases hacia el frente. Necesitamos funcionar como equipo, porque recordemos que un solo jugador no gana partidos; solo en el Barcelona y ya no está ganando partidos. Entonces creo que el fútbol nos está enseñando que la capacidad técnica y la calidad individual y, sobre todo, la juventud de ese recambio que ya venimos haciendo hace muchos años en Herediano, es clave y se viene mostrando hoy. Así que estamos muy tranquilos con el equipo que tenemos, muy felices.