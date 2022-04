Jafet Soto: ‘El que ríe a lo último, ríe mejor’

El Herediano de Jafet Soto llegó a 16 puntos y ahora es sétimo en la tabla. (Jose Cordero)

Herediano encadenó su tercera victoria en fila y el campeón nacional exhibe un cambio radical bajo el mando de Jafet Soto.

Minutos después del triunfo por 3 a 1 contra Grecia, el técnico de los florenses dijo que están muy contentos de haber ganado otra vez, pero que van paso a paso.

“Estamos lejos todavía de nuestro objetivo y de lo que buscamos, pero indudablemente el esfuerzo de los jugadores es sumamente importante, la actitud de ellos. Conocen muy bien cuál es el concepto de este vestidor a la hora de hablar de triunfos o de ganar”, reseñó Jafet Soto.

Dijo que ellos saben que triunfar es levantarse de donde están, pero buscando un objetivo que tienen claro.

“Los jugadores están poniendo muchísimo de su parte, estamos trabajando muy bien, con una disposición increíble. Tuvimos que pensar en la carga de los muchachos, porque veníamos de Jicaral y llegamos a las 11 p. m. el martes, el miércoles se hace poco y el jueves también, pero estamos contentos y lo más importante es darle valor al esfuerzo, a la doble tracción que están poniendo para salir de donde estábamos”.

¿Esperaba que el rival saliera así?

Yo creo que ellos jugaron con un 4-1-4-1, donde Jean Carlo Agüero se metía como central y hacía la línea de cinco, pero cuando jugaban y tenían la pelota él rompía el medio. Hay que alabar el trabajo de Grecia, un equipo que tenía varios partidos de no perder y juega bien, sabe salir jugando. Tiene mucha dinámica en medio campo, te abre la cancha, te la cierra, te hace cambios de frente, te sostiene al delantero. Creo que Grecia es un equipo que está muy bien trabajado y que viene de victorias importantes.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

Esperamos un poco más y aún así creo que Grecia no tiene más que un mano a mano con Esteban Alvarado con un jugador de ellos; después de ahí no tienen gran cosa y nosotros sí tenemos tres palos, opciones para terminar mejor la jugada. Así era el segundo tiempo, ellos se nos iban a venir encima con dinámica, con fútbol y respetamos al rival. Hicimos muy bien las cosas.

¿Le habló a su equipo de la importancia de ser contundentes, porque ahora superan en la tabla a Saprissa gracias a los goles?

Desde que decidimos que yo me iba a quedar como entrenador, la junta directiva, don Orlando Moreira, don Aquil Alí y don Juan Carlos Retana, sabíamos que no era fácil lo que tocaba, pero también sabíamos que teníamos material. No tenemos que exigir más que trabajar, no tenemos que exigir más que mejorar en todas las áreas.

No tenemos que exigir más que retomar nuestra identidad y creo que esa contundencia... dos goles son de un solo delantero... el partido pasado anotó Jonathan McDonald. Anota John Jairo Ruiz que es media punta, mete gol Franco, Aarón, Basulto.

Cuando estás buscando un balance y un equilibrio tanto defensivo como ofensivo y los goles te llegan desde diferentes líneas del equipo, eso nos obliga a mantener eso, pero sobre todo a trabajarlo muchísimo más.

Cuando usted tomó al equipo decía que dentro de la matemática tenían que ganar absolutamente todo para meterse en puestos de clasificación. ¿Ahora qué dicen las matemáticas de Jafet Soto?

No cambia, no cambia el nivel de exigencia, no cambia la calculadora. Como lo dije el martes pasado, vamos a seguir tratando de sumar, respetamos a todos los rivales. El campeonato está muy parejo. A estas alturas en el torneo pasado el primero andaba por 28 puntos y esto habla de que está muy parejo.

Normalmente hay un dicho bien chiva y como es el estilo de Fuerza Herediana, normalmente hay un dicho que dice que el que ríe de último, ríe mejor. Entonces nos mantenemos con ese dicho, vamos a ver qué pasa.

Los jugadores hablan del respaldo en el camerino. ¿Qué puede decir de eso en alusión a José Guillermo Ortiz?

Yo creo que no solo nosotros podemos hablar de nuestro vestidor, sino lo han dicho diferentes entrenadores que han pasado por el mismo. José es un gran jugador, no solo nos ayudó con sus goles. También había hecho un desgaste importante en Jicaral, contra Pérez Zeledón y creo que el plan de juego se desarrolló de acuerdo a lo que buscábamos.

Con el equipo en general, porque el equipo cree en lo que se hace y estoy convencido de que a lo largo de nueve años de Fuerza Herediana hemos tenido la dicha de contar con un camerino de mucha mística.

Jugarán contra Santos y Saprissa. ¿Cómo afrontarán esos partidos?

Santos es un equipo bueno que hemos estado viendo. Vimos el partido pasado contra San Carlos. San Carlos hizo un buen partido y Santos hizo todo para ganar; es un equipo que respetamos muchísimo, que le vamos a dar seguimiento este domingo y que vamos a ver todos los partidos que han jugado.

Después pensaremos en Saprissa. Vamos paso a paso y nuestro siguiente paso es en casa contra Santos el próximo domingo 17 de abril, a las 4 p. m.. Es una hora linda, que le gusta a los heredianos para venir.

Herediano por lo general arranca mal, quitan al técnico y viene el repunte. ¿Cómo explica esa situación, que parece hasta costumbre del Herediano?

Es algo que no me gusta, yo no voy a poner excusas, pero eso pasa desde que salimos de nuestro estadio. Me acuerdo rachas en la ‘Casa de don Eladio’ de 49 o 50 partidos invictos, 30, 29, invictos en nuestra casa.

Y siempre la casa es la casa. Nosotros estamos muy agradecidos con el Comité de Deportes y la Municipalidad de Guadalupe, con toda la gente administrativa de Guadalupe, con la Fuerza Pública y la Policía Municipal porque nos hacen sentirnos como en casa.

Pero indudablemente por este estadio han desfilado un montón de equipos que lo han acogido como su casa. Nos hemos sentido ahora más en casa porque nuestra afición está con nosotros.

Este sábado se hizo presente afición al estadio y eso nos hace sentirnos como en casa, pero eso pasa desde que salimos de la ‘Casa de don Eladio’, que de paso aprovecho para decir que todo está en regla.

Que no le hagan caso, que ya pasaron los cinco minutos de fama de este muchacho, que el club no es un trampolín de nada. El club es algo que amamos los que queremos verdaderamente al Herediano, porque lo amamos y lo defendemos, como sea.

Con uñas y dientes defendemos este club, así que a mi afición, a mi gente, agradezco a la Asociación Deportiva Club Sport Herediano por estar al lado de Fuerza Herediana siempre y ellos son los vigilantes. Y en su comunicado de prensa está clarísimo que como responsables del club, fiscales, son el policía de Fuerza Herediana, qué mas respaldo para todos ellos bajo lo que se ha movido, todo bajo la legalidad, como lo hemos hecho siempre.

Así que estamos tranquilos, que si hay algo que se puede solucionar, lo vamos a solucionar sin ningún problema, pero no vamos a poner en riesgo la ‘Casa de don Eladio’.