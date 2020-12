“Este torneo no jugábamos en el estadio nuestro, no es nuestro vestidor y entrenamos en una cancha que no es la nuestra. Teníamos que acomodar el entorno de un técnico y si traíamos uno que nos iba a decir, que no sabía que debía jugar todos los partidos como visitante, o no sabía que debía movilizarse de tal lado a tal lado para entrenar... Eran factores a tomar en cuenta”, confesó Soto.