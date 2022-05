Jafet Soto: ‘De este tipo de partidos nacen los campeonatos’

Jafet Soto, técnico del Herediano. (Albert Marín)

¿Qué evaluación hace del cierre del partido?

Fue un partido donde manejamos 70 minutos, fuimos los dueños del juego, desbordamos y hubo desdoble, pero cuando la noche no está para uno, no está para uno. Tuvimos cinco opciones de gol claras debajo del marco y no quiso entrar el balón. De este tipo de partidos es donde nacen los campeonatos; este resultado lo vamos a aprovechar. Hicimos un gran juego.

¿Qué buscó con el ingreso de Justin Daily?

Nos gusta el 4-4-2, la primera parte al final metimos a la Liga en su marco y era para seguir atacando y por eso pasamos a dos puntas, que es lo que usamos.

¿Qué puede decir sobre Kennedy Rocha?

Rocha es un jugador picante, desbordante y genera mucho, pero tenemos muchas variantes.

El técnico de Alajuelense dijo, antes del partido, que ganar es golpear la mesa. ¿Le golpearon la mesa?

No tengo nada que decir sobre lo que diga el técnico adversario.

¿Por qué Jafet Soto pierde tantos partidos contra Alajuelense?

¿Cuántos campeonatos ha ganado la Liga en esos 15 partidos y cuánto nosotros? Así es el fútbol; la diferencia es que todo esto hay que transformarlo en algo.

¿Cómo ve el cierre del torneo?

La tabla iba a estar muy ajustada, los equipos están muy nivelados. Indudablemente hay que jugar las últimas dos fechas a tope, a mil. Nadie cede nada en ningún lado.

¿Siente un ambiente diferente al jugar Herediano ante Alajuelense?

Ustedes deben valorarlo. Este clásico se siente entre ambas aficiones, me encanta venir y llenarles el estadio y así ellos lo han hecho con nosotros, nos llenan el estadio. Hay mucha pasión, esto hace que el fútbol viva y se mueva.

Al final del juego hacen una falta que no se puede cometer y ahí pierden.

El partido fue parejo, en el primer tiempo un rato ellos y un rato nosotros. Terminamos mejor nosotros el primer tiempo. El segundo tiempo empezamos muy bien. Hay situaciones que uno dice, no está para uno. Pudimos jugar 45 minutos más y no entra la bola. Es un partido para sacarle mucho provecho. La actitud de mis jugadores fue espectacular. Esto hace que Herediano llegue más fuerte a semifinales.

¿Cómo golpea no ser líder?

Son objetivos, aquí lo más importante es que en la fecha 9 teníamos 7 puntos y a hoy somos el equipo con más puntos en la segunda vuelta, con más goles y menos goles encajados. Ahora es mantenerse en zona de clasificación. Estamos conscientes que debemos mejorar, pero queremos amarrar la clasificación.

¿Cómo se siente más cómodo en una final, con perfil más bajo o asegurando algo?

El fútbol es fútbol, lo más importante es pelear siempre, brindarse por nuestra gente. Es lindo ser primero y tener la gran final, pero no es seguro ser campeón. Venimos desde atrás. A algunos les ha costado darnos crédito, pero lo que hemos hecho ha sido espectacular, una hombrada.