Jafet Soto cuestiona la capacidad de los árbitros y las solicitudes públicas de Alajuelense

Jafet Soto no se anduvo con indirectas para criticar la labor arbitral en la serie del Herediano ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto Molina, gerente del Herediano, no dejó títere con cabeza, como se dice popularmente, y una vez más la emprendió contra el arbitraje luego de la serie que el ‘Team’ perdió contra el Saprissa, lo que obliga a jugar una gran final nacional los próximos 15 y 19 de diciembre.

Los florenses después de caer 3-0 en el juego de ida, apenas lograron ganar 1-0 en el de vuelta, este domingo en el estadio Coyella Fonseca, no obstante, Jafet fue enfático en que no le agradó el arbitraje de Cristian Rodríguez en el partido en el estadio Ricardo Saprissa y aseguró que ‘embarcaron’ al réferi David Gómez en el segundo duelo, jugado en el Colleya.

Asimismo, la emprendió contra la dirigencia de Alajuelense, que había criticado públicamente que asignaran al árbitro Hugo Cruz como central del segundo juego ante el Santos de Guápiles.

“Fue un arbitraje pésimo, malo, donde vacilan a los árbitros y lo digo que vacilan porque el sábado en el partido del León - Tigres (Liga Mexicana) hubo un golpeado en la cabeza y (el jugador) no volvió al juego hasta que fue revisado correctamente, no al minuto como volvió (David) Guzmán en el primer partido etcétera, etcétera”, manifestó Soto al finalizar el partido.

“Hoy veo que nos quitan un gol, que embarcan a David (Gómez) por lo que hay que hacerles la pregunta si hay árbitros preparados para pitar partidos al Herediano, porque a Saprissa sí. Contra Saprissa sí y no me quiero imaginar a quién esperaremos sabiendo las deficiencias que mostró el arbitraje, con un equipo (Alajuelense) diciendo cuándo sí y cuándo no y haciéndolo público”.

Hicieron lo que les dio la gana

El dirigente manifestó que Gómez no tuvo una mala actuación, pero sí fue muy permisivo.

“¿Cuántas veces se tiró Aarón (Cruz) al suelo y el masajista y el doctor hicieron lo que les dio la gana, no salieron del campo por la parte más corta de la cancha, hicieron lo que les dio la gana. Muchos dirán, Jafet, usted también lo hace, pero en este tipo de partidos necesitamos darle intensidad al juego por el espectáculo y los aficionados”, afirmó Soto.

Para el gerente de Fuerza Herediana lo importante es tener silbateros capacitados para la gran final y que sean lo suficientemente imparciales para que no se tengan injerencia en el resultado.

“Todos los equipos estamos muy parejos, la diferencia es mínima. Debemos prepararnos para la final, tener claro que lo del miércoles (la derrota 3 a 0 en el Saprissa) fue un accidente y esperamos no vuelva a suceder. Estuvimos en las últimas cuatro finales, lo cual es importante porque nos debemos a la afición y vamos a ir a buscar el campeonato”, afirmó Soto.

Sobre qué hará el equipo en los 10 días, que tendrá antes de encarar la final nacional, Jafet aseguró que eso lo tiene que analizar el cuerpo técnico.

“Eso le toca al cuerpo técnico. Indudablemente colaboraremos en lo que nos pidan. El equipo sale fortalecido porque tuvimos las opciones, el fútbol, la entrega, el sacrificio y el aplauso de nuestra gente que es determinante, que como gran exigente salga y aplauda. El equipo es valioso y obviamente que todos nuestros socios estarán para la gran final”, sentenció Soto.