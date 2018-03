Cuando la afición venga al estadio que critique, la afición que viene al estadio puede criticar, antes no. El estadio es para que vengan al estadio, por Facebook, por Twitter no pueden apoyar al equipo. Vengan al estadio y me silban. Para mí Omar está haciendo un gran trabajo. Los comentarios en Facebook o Twitter no me sirven. Me hubiera gustado ver el estadio como se merece un equipo como el Herediano, que ha dado cinco títulos.