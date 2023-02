Jafet Soto critica sanción de Faerron, defiende a Géiner Segura y ataca a Saprissa

Jafet Soto considera que en el fútbol nacional se dan acciones que no se sancionan, a diferencia de lo ocurrido con Fernán Faerron. (JORGE CASTILLO)

Jafet Soto llegó dispuesto a disparar sobre diversos temas y empezó por el caso de la sanción a Fernán Faerron, le lanzó un dardo a Saprissa y a su presidente Juan Carlos Rojas. Defendió a Géiner Segura y quiere que Miguel Chacón se vaya del Tribunal Disciplinario.

En el caso de la filtración del chat de los árbitros, consideró que ningún equipo puede victimizarse porque lo que dicen los silbateros “no es nada del otro mundo“. Eso lo pronunció en alusión directa a la molestia de Saprissa.

“Hay una persona que es el presidente (Juan Carlos Rojas) que es juez y parte. Él está en la Federación, él es jefe de los árbitros y yo creo que tampoco uno se puede victimizar”, citó Jafet Soto.

Mencionó que no está de acuerdo en que se cambiara al árbitro del partido entre San Carlos y Saprissa y que los involucrados en las conversaciones filtradas no fueran tomados en cuenta en esta jornada.

”¿Entonces ninguno de esos árbitros le va a poder pitar a Saprissa? ¿Ninguno? Están en Concacaf, en el staff y como parte de eso deben ser tomados en cuenta. No le veo mayor cosa. Me parece que el tema fue tratado como se tenía que tratar, sutilmente. Yo no veo por qué haya que cambiar nada, todo tiene que seguir igual”, aseguró.

Insistió en que no hay diferencia de pitar hoy, el jueves, el fin de semana o el otro fin de semana.

En cuanto al caso de Fernán Faerron, que el Disciplinario lo sancionó por el criterio unánime de que mordió a Alvin Bennett, indicó que no les dieron chance de apelar porque ese órgano sesionó hasta el viernes.

“Se puede decir que nosotros en el Comité Disciplinario nunca hemos ganado nada, nunca, absolutamente nada, mientras que otros equipos cuando lo hacen en contra de Herediano sí lo han hecho y yo creo que por el bienestar del fútbol ya esa comisión tiene muchos años ahí y está muy comodita y debería de irse”, citó.

Dijo que se imagina que también a él lo van a castigar, “como quisieron castigarme en algún momento cuando le dije conquistador a una persona, o lo que fuese”.

Afirmó que Miguel Chacón y sus compañeros deberían irse del Disciplinario para que ese Tribunal recobre objetividad.

“Yo creo que jala la camiseta, es diferente al pisotón que hizo David Guzmán en el clásico y al manotazo que tiró Kendall Waston en el clásico. Nada más por poner ejemplos. Ha pasado en otros estadios“.

Al consultársele sobre la actualidad de Herediano y la molestia que tienen muchos aficionados con Géiner Segura, Jafet Soto dijo que no hablaría directamente del equipo como tal, porque no le corresponde.

“Voy a decir que después de 81 años y medio, Géiner Segura hizo campeón a Cartaginés, después de no sé cuánta cantidad de campeonatos, Géiner Segura colaboró para hacer campeón a la Liga en el número 30, fue campeón con San Carlos en Segunda División, lo subió a Primera. Entonces, le tenemos que reconocer el currículo que tiene un entrenador como él”, respondió.

Añadió que es una persona muy trabajadora, costarricense y que tiene todo el apoyo de la Junta Directiva porque saben la calidad de entrenador que es.

”Le gusta morder, le gusta pelear, tiene intensidad y es lo que en Herediano buscamos. Del equipo, va a tener que ir ahí, poco a poco. Es mejor que se lo pregunten a Robert Garbanzo o al mismo Géiner”, subrayó Jafet Soto.