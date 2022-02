Jafet Soto contrató un trotamundos y Jeaustin Campos lo convirtió en nómada dentro del campo

Cuando en enero del 2019 John Jairo Ruiz firmó con el Saprissa, club al cual regresó tras jugar en seis países de Europa y Asia, jamás se imaginó que seis meses después quedaría fuera de plantel y menos que ficharía para el Herediano,

ras llegar a un acuerdo con el gerente de Fuerza Herediana, Jafet Soto.

Tampoco se visualizó firmando para el club israelí Ironi Kiryat Shmona FC, sin jugar un minuto con los florenses, hasta su regreso en enero del 2020, para ahora sí establecerse en el cuadro rojiamarillo, aunque con algunos altibajos por lesiones que no le permitían consolidarse.

Sin embargo, desde la llegada del técnico Jeaustin Campos al Team, el jugador de 28 años parece haber tomado un nuevo aire, convirtiéndose en un comodín para el estratega y desempeñándose en diferentes posiciones en el terreno de juego.

John Jairo Ruiz, marcado por los saprissistas Aubrey David y David Guzmán, es uno de los hombres más regulares en el esquema del técnico Jeaustin Campos. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque su posición natural ha sido como delantero en sus inicios por su velocidad y dominio de balón, desde que llegó Jeaustin le ha pedido desempeñarse en diferentes puestos, buscando explotar su potencial y convirtiéndose primero en un revulsivo para el ataque florense, hasta hoy en dia ser uno de los fijos en la alineación estelar del cuadro dirigido por Campos.

John Jairo inició la temporada anterior jugando como delantero, pero Jeaustin también lo utilizó como un volante por fuera, así como un mediocampista creativo e incluso ayudando en la marca. Este jueves terminó jugando como lateral izquierdo ayudando en la marca, por lo que por el momento solo le falta actuar de guardameta.

Pero no solo John Jairo ha vivido la experiencia de jugar en otras posiciones, pues el entrenador Jeaustin Campos también probó a Orlando Galo, quien dejó de ser lateral derecho para convertirse en volante de contención, logrando posicionarse al punto de ser llamado a la Tricolor de Luis Fernando Suárez.

A ellos se une Aáron Salazar, quien consolidó su carrera como zaguero central, pero Jeaustin lo colocó como lateral derecho, convirtiéndose en uno de los indiscutibles en la defensa rojiamarilla.

En pro del equipo

En el caso de John Jairo Ruiz, indicó que lo importante es cumplirle al técnico y estar dispuesto a colaborar con el club, en la posición que lo requieran.

“Siempre estamos en pro del equipo, para nadie es un secreto que no estoy jugando en la posición que habitualmente lo he hecho, pero es la posición en la cual el profesor me requería en su momento, por lo que hay que hacer siempre el esfuerzo en pro del equipo”, comentó Ruiz.

John Jairo, quien además del Saprissa militó en Lille de Francia, el Royal Excel Mouscron y el Oostende, de Bélgica, El FC Dnipro de Ucrania, el Estrella Roja de Belgrado, en Serbia, El Al-Fayha FC de Arabia Saudita, así como el El Hapoel Ironi Kiryat Shmona F.C de Israel, consideró que lo importante es que logró cumplir con las exigencias del entrenador.

“En las últimas semanas, al tener bajas el equipo por lesiones, llamados a la Selección o expulsiones, el profesor me requería allí y yo siempre me esforzaré para cumplir las indicaciones del entrenador. Siempre voy a esforzarme al máximo pensando en el bienestar de todos”, acotó Ruiz.

Por su parte, Hugo Viegas, asistente técnico del Herediano, comentó que lo importante no es solo el cambio de puestos de los jugadores, sino su rendimiento, el cual ha sido muy bueno, sin importar la posición donde jueguen.

“No es que estamos improvisando. Jeaustin es una persona inteligente y capaz. Nosotros participamos mucho en el día a día. Tenemos todos los días a los jugadores, conocemos sus características, entonces al tener esa posibilidad tratamos de sacarle el mayor provecho”, comentó Viegas.

“El tema de Aarón, Galo y John Jairo, es que son jugadores polifuncionales. Había un entrenador en Argentina que decía que el jugador no solo debe saber jugar de ‘9′ o de contención, tiene que saber jugar todos los puestos. Si sos defensa vas a enfrentar un delantero, entonces de repente vas a saber cómo juega un delantero. Esa es una virtud de Jeaustin, que trabaja mucho y es muy observador”, añadió.