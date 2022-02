Jafet Soto sospecha que el estadio Saprissa ya no pesa como antes para la Selección

Saprissa vs Herediano 23/05/2021 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. El Deportivo Saprissa recibió al Club Sport Herediano, en partido de ida de la final de la Copa Promérica, Torneo de Clausura 2021. El gerente deportivo, Jafet Soto, vió el partido desde un palco en la esquina norte de la gradería oeste. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El gerente del Herediano y miembro de la Comisión Técnica de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), Jafet Soto Molina, comentó este viernes tras el juego ante el Deportivo Saprissa, que jugar los partidos eliminatorios en el Estadio Ricardo Saprissa ya no pesaría como antes.

En las eliminatorias a Corea y Japón 2002 e incluso a Alemania 2006, el reducto morado fue uno de los grandes fortalezas de la Tricolor para clasificar a las citas mundiales, por la presión que ejerce la afición desde la gradería hacia el rival y el apoyo palpable al equipo tico.

Es por esa razón que se abrió un debate en los últimos días, si es recomendable llevar al estadio Ricardo Saprissa los partidos de la Sele de la última ronda eliminatoria, ante Canadá y los Estados Unidos en marzo próximo, y así sacarle provecho.

La ‘Sele’ suma 16 puntos y está a un punto de Panamá y cinco de México y Canadá (21), por lo que es impresindible buscar las alternativas para lograr buenos resultados en casa.

No obstante, el dirigente florense comentó que ahora todo es diferente y no está tan seguro si la medida de jugar en el Saprissa funcionará hoy en día.

“Creo que es un tema (llevar los partidos al Saprissa) donde antes podía pesar mucho. Lo he analizado, lo he pensado, lo he visto. Jugué con la Selección en ese estadio, jugué contra otra generación de norteamericanos y me parece que los jugadores de hoy tienen mucha personalidad. Tanto de Estados Unidos como Canadá y no es determinante la sede”, comentó Soto.

“Si de mí fuera la decisión yo respetaría el Estado Nacional, porque creo que el equipo se ha sentido bien allí, la afición se ha hecho sentir y esperamos que pueda estar al 100% de su capacidad, porque eso ayudaría muchísimo para alcanzar el objetivo”, comentó Soto.

Ir con todo

Jafet tiene claro que la oportunidad de ir a la Copa del Mundo está muy cerca, pero hay que ir partido a partido y sacar los resultados en casa.

“Lo más importante de momento es meterse entre los cuatro. Antes estuvimos quinto o sexto. Ahora el objetivo debe ser llegar a ese cuarto lugar y sí le ganaste a Canadá y Estados Unidos, para estar en el tercer lugar, lo que queda es pelearlo, porque la verdad lo que queda es nada”, añadió Soto.

“Me parece que lo queda es meterse en el cuarto lugar, es lo más cercano. Como lo dije hace más de tres meses. Estamos allí con una presión y el linaje futbolístico debe prevalecer, porque es una obsesión de los jugadores y la dirigencia ir a Catar”.

Sobre el buen funcionamiento de la Tricolor en los últimos partidos, que le permitió sumar siete de los nueve puntos en disputa, Jafet indicó que es en gran parte al trabajo realizado durante los microciclos.

El trabajo acumulado de los microciclos se vio en esta fase. Tan criticado, pero la gente de fútbol sabe que tarde o temprano el trabajo acumulado se ve en la cancha y el trabajo acumulado de la Selección es el resultado de muchos microciclos y muchas horas de entrenamiento”, confesó Soto.

“Don Luis Fernando Suárez es una persona muy madura, disfruta mucho lo que hace, está tranquilo y es analítico Le tocó entrar prácticamente en una pretemporada a competencia; debió estar antes, pero bueno, eso no importa. Lo que importa es nuestro presente y estamos a nada de soñar con el Mundial”.