Jafet Soto comparó una de las cosas que más lo fastidian con los males de la Selección

Jafet Soto afirma que el árbitro pudo verlo en la baranda, pero no escuchar lo que decía porque estaba lejos. (Rafael Pacheco Granados)

El partido entre Herediano y Santos fue muy cortado por tantas expulsiones en la grada.

Geiner Zúñiga fue el central y fue quien tomó la decisión de sacar del estadio al gerente florense, Jafet Soto, al jefe de mantenimiento de los rojiamarillos y al gerente de los guapileños, Kiang Yep.

Al terminar el juego, en el que Herediano y Santos se repartieron un punto al empatar 1-1, Jafet Soto estaba muy molesto, pues no entiende cómo hizo el silbatero para escucharlo si estaba completamente al otro lado.

“Este muchacho no puede volver a pitar en Primera División, no puede volver a pitar y no porque lo diga yo, es un árbitro de Segunda División y esto es un mensaje para todos los árbitros, que creen que pueden pitar en Primera, porque no todos pueden”, expresó Soto en declaraciones a Radio Columbia, fastidiado con el arbitraje, como muchas veces.

Para darse a entender mejor, hizo algunas comparaciones y dijo que si no todos los jugadores pueden actuar en Primera División, porque no todos llegan, “pues no todos los árbitros pueden pitar en Primera y este muchacho no puede pitar en Primera, ni el cuarto árbitro puede ser cuarto árbitro en Primera”.

Dentro de su molestia, Soto le extendió la invitación a Rándall Poveda para que vaya a los estadios y que no trabaje por teléfono o por televisión.

“Que venga al estadio, porque viene la etapa más difícil de los que califiquemos y estamos haciendo un gran esfuerzo, pagando arbitrajes completos para que venga un árbitro de estos a inventar. No, no, no, no, que lo manden a Segunda, es un árbitro de Segunda”, insistió.

Soto considera que con lo sucedido en el Colleya Fonseca, quedó una mentira al descubierto.

“Sabe por qué se les cae la mentira, porque echaron al jefe de mantenimiento del Club Sport Herediano. No saben ni quién era el que gritaba. Qué vergüenza, eso es una vergüenza, pero esto no es nuevo”.

Recordó que a Herediano le quitaron un penal en Pérez Zeledón y aseguró que Benjamín Pineda “fue un desastre” en el partido entre Guadalupe y Cartago, para los dos equipos.

“No sé qué ve la Comisión de Arbitraje. Estaban haciendo las cosas hasta hace como tres o cuatro fechas regularmente bien, pero ya no. No me pongan en la Comisión de la Selección Nacional, haga de cuentas que nos nombraron hace ocho días. Quíteme de la Comisión: Esto está como la Selección, dependemos de los viejos”.

Y agregó: “A los jóvenes les sigue faltando algo, uno puede empujar por los jóvenes, uno puede decir vamos para adelante con los jóvenes, hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero si no dan la talla...”.

En relación a eso, quienes están llevando el peso de la eliminatoria mundialista son los jugadores de siempre.

Algunos jóvenes de los que se esperaba más no terminan de descollar, como Allan Cruz que ni siquiera es convocado al igual que Gerson Torres y Jurguens Montenegro, o algunos otros como Luis Díaz, Ariel Lassiter o Jimmy Marín.

Posteriormente apuntó que con Geiner Zúñiga tampoco es un tema de edad, porque “no es joven, hace cuánto lo vemos en Segunda”.

“Es como los goleadores de Segunda División, no me acuerdo cómo se llama el que metió 300 o 400 goles en Segunda División y le dieron oportunidad en Primera y volvió a Segunda, es la misma historia”.

Soto aclaró que él no está hablando de favorecer o perjudicar, sino que en 38 minutos Herediano ya tenía cuatro jugadores con amarillas.

“Si la de Orlando Galo era falta, era amarilla, tenía que expulsarlo. Sabe qué es lo que a uno le molesta, que cree que pueden dar la talla, pero por lo visto no, por eso es que algunos personajes tenemos 30 años en esto, porque no surge quién haga la diferencia, porque no surge quién vea las cosas distinto”.

Aseguró que no todo ha sido bueno en la Comisión de Arbitraje y que le preocupa lo que pasa actualmente porque viene la fase decisiva del torneo.

En cuanto a su expulsión, insiste en que no la entiende, porque el silbatero no escuchó lo que él dijo.

“Quiero ver qué mentira pone a 75 metros de distancia y el informe lo voy a hacer completamente público, porque deberíamos de hacer públicos los informes”.

Entre sus apreciaciones matizadas por dardos, Jafet Soto afirmó que Geiner Zúñiga debería de correr más, porque ese duelo entre Herediano y Santos fe uno de los partidos más cortados y con menos tiempo efectivo de juego que ha tenido el campeonato.

Dijo además que el arbitraje no solo fue malo para Herediano, también fue malo para Santos.

“Esto es muy fácil, cuando un jugador no tiene calidad le dicen vaya estudie y de la misma forma le tienen que decir a los árbitros vaya y busque a ver qué hace, porque si no sirve, no sirve, como Geiner, no sirve”.

Finalmente, citó: “Y si no sirve, no tiene que estar más en el arbitraje, no insistan. O sea, le grité dos veces y lo único que le dije es: ‘Nos estás fregando’. ¿Qué va a decir? Expulsé a Jafet porque se subió en la esquina como el Titanic, es lo que le queda decir, no le queda otra, porque me subí en la baranda como el Titanic”.