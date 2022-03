Jafet Soto a la Comisión de Arbitraje: ‘Me tienen miedo, les reclamé y solo me sacaron una amarilla’

Jafet Soto conversa con el volante Gerson Torres, en el partido que Herediano y Alajuelense igualaron 1-1. (Alonso Tenorio)

“El arbitraje no me gustó”. Más contundente no pudo ser el técnico del Herediano Jafet Soto, cuando se le consultó por la labor del árbitro Juan Gabriel Calderón en el partido del miércoles que Herediano igualó 1-1 con Alajuelense, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2022.

Jafet repasó, lo que de acuerdo a su criterio, fueron fallos de apreciación de Calderón, que incidieron en el resultado y emplazó al presidente de la Comisión de Arbitraje, Rándall Poveda, a quien asegura si es necesario va a incomodar para que el torneo mejore.

“Voy a mandar una carta a la Comisión de Arbitraje. Me tiene miedo, solo le reclamé una vez y me sacaron amarilla, voy a mandar una carta a ver si me tienen miedo, a ver si les gusta la comodidad. Juan Gabriel (Calderón) está acostumbrándose a pitar partidos de Clase A y de la Selección Nacional y se le olvida que quien le da esa posibilidad es el campeonato nacional”, manifestó Soto.

“Tres penales y solo nos marcó uno. No hablo de la expulsión, hay que revisar a Ariel (Soto), pero hay una plancha también. Si bien es cierto los miramientos hacia nosotros son completamente distintos. Pero si el mejor árbitro de Costa Rica, dicho por Rándall Poveda a mí persona, no puede llevar un partido de esta índole y no puede pitar tres penales, porque fueron penales, y no puede reponer seis minutos, que en realidad solo se jugaron 2:45, de esos seis minutos”, afirmó.

El técnico florense añadió que en el partido el guardameta de la Liga, Leonel Moreira, perdió tiempo e hizo lo que quiso, incluso duró un minuto en sacar, en la última jugada del compromiso.

“Y esto también viene a acotación por lo que le pasó el lunes, a mi equipo femenino (Saprissa 1 - 1 Herediano), cuando el arbitraje fue un desastre también. No quiero pensar que sea personal, pero sí queremos ir y reunirnos con don Rándall y que salga de esa comodidad, en la que está en ese momento. Yo voy a incomodarlo. Se lo digo; voy a ir a incomodarlo, porque a mí sí me interesa el fútbol nacional”, acotó Soto.

“Hay que poner las barbas en remojo. Nosotros estamos en el último lugar y lo aceptamos. También en el juego ante San Carlos, el penal que se nos pitó en contra no fue penal y nos quedamos callados. La expulsión del jugador de San Carlos (Daniel Vargas), tampoco era expulsión y así podemos ir sumando cositas y minimizan a cualquiera, así que no estoy contento con el arbitraje” dijo.