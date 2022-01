Israel Escalante vio en Alajuelense la opción de contar con algo que no tenía en Boca Juniors

Israel Escalante, Josué Meneses, Yael López y Freddy Góndola son los refuerzos de Alajuelense en este mercado. (Jose Cordero)

A todas luces resulta llamativo tanto en Argentina como en Costa Rica que un futbolista de Boca Juniors haya fichado con Liga Deportiva Alajuelense y que para concretarse el préstamo por un año, el cuadro Xeneize decidiera extender el contrato del extremo que acaba de cumplir 23 años.

¿Por qué venir al fútbol tico le resultó atractivo a Israel Escalante? El propio futbolista afirmó que aunque nunca había visto partidos de la liga costarricense, al conocer esta posibilidad empezó a empaparse de lo que encontraría acá.

Ahí fue cuando se percató de que en Alajuelense se le presentaba la oportunidad de contar con lo que no tenía en Boca Juniors.

“Muy bien, lo miré con buenos ojos, me sentía muy mal en los últimos meses por cuestiones futbolísticas y ya no quería estar más en el país, por cuestiones familiares también quise venir acá. Empecé a buscar y sé que es el club más grande de Costa Rica. Tampoco fue fácil la decisión de venir y dejar todo en Argentina”, expresó Israel Escalante.

El nuevo extremo de los rojinegros no profundizó en cuáles eran los inconvenientes que experimentaba con el dueño de su ficha.

Sin embargo, pareciera que en la Liga ve un club que le permitirá reencontrarse con su fútbol y que podría funcionarle como un trampolín, como en su momento ocurrió con el lateral argentino Facundo Zabala.

“Tuve problemas familiares, tuve problemas también en el club y no me había sentido bien en los últimos meses, no me había sentido cómodo en el club y por cosas de la vida se me presentó esta oportunidad, dije que sí desde el primer momento, obviamente, porque nos pusimos a ver con la familia, nos organizamos y ahora me siento mejor, me siento bien acá con el club, los compañeros me recibieron bien y eso está bueno, así que muy contento”, replicó.

Dichas palabras pronunciadas por Israel Escalante en su presentación formal con Alajuelense hicieron eco en su país.

El Diario Olé tituló: “El palito de Escalante sobre su salida de Boca” y destaca que desde Costa Rica, el futbolista de inferiores hizo una confesión que llamó la atención en Argentina.

Mientras que TyC Sports también dio seguimiento a las declaraciones del mediapunta: “La revelación de Israel Escalante tras irse a préstamo a Costa Rica: ‘No me he sentido bien en Boca’”.

Escalante sumó experiencia con el Independiente de Medellín en el fútbol colombiano, donde actuó en once encuentros y también jugó dos partidos de la Copa Libertadores.

Israel Escalante llegó el martes al país y este sábado podría jugar por primera vez con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Fue el año pasado cuando vio acción en dos partidos de la Liga Profesional Argentina, jugando con Boca Juniors ante Banfield y San Lorenzo.

Al consultársele qué le hizo falta para que tuviera más participación allá, Escalante respondió: “Que me pongan, porque igual me había lesionado en los últimos tres meses, pero yo creo que el año pasado me fue muy bien, en Colombia me fue muy bien y por circunstancias que no entendíamos mi representante ni yo entendíamos, no jugué en los últimos meses”.

De ahí parte su interés de buscar un nuevo rumbo, que lo trajo a Costa Rica para integrarse a Alajuelense.

“Así que vengo a buscar minutos, vengo a buscar rodaje, este es un buen club para hacerlo y estoy muy contento acá”, citó, para agregar parte de lo que le generó confianza para emprender esta aventura en el fútbol tico.

“He visto que hay grandes jugadores acá, la Liga de acá es muy buena, a mí me gusta jugar en ligas muy buenas y por eso tomé la decisión de venir. Cuando vi que estaba Bryan (Ruiz) y que había muchos jugadores que habían estado en el Mundial, me atrajo mucho eso”, puntualizó.

El argentino también se refirió a la primera impresión que le dejó Alajuelense, dado que muchos aficionados piensan que para qué el Centro de Alto Rendimiento (CAR) si al final no llegan los títulos.

“La verdad que cuando llegué me sorprendí de todo esto porque no muchos clubes en Argentina tienen esto, Boca o River, los equipos grandes solamente y de verdad que es muy importante esto, porque lo mirás de otra manera, jugás de otra manera, entrenás de otra manera. El gimnasio es grande y la verdad que es muy importante esto, porque si querés ganar, necesitás algo como esto”.

Alajuelense recibirá a Guadalupe este sábado, a las 6 p. m., en el Estadio Nacional. Para esta primera presentación de la Liga en el Clausura 2022, Albert Rudé podrá contar con los refuerzos, si lo considera oportuno.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.