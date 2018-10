El juego estuvo plagado de polémica, no solo por esa discusión. A Cartaginés le pitaron un penal en contra que parece no existir, le anularon un gol legítimo a Jossimar Pemberton y después no señalaron una pena máxima contra Marcel Hernández. Mientras que en Grecia hubo una expulsión drástica contra Allan Alemán.