Informe arbitral expone a Ronaldo Araya y Marcel Hernández a fuertes castigos

Los jugadores del Cartaginés Luis Ronaldo Araya y Marcel Hernández están bajo una amenaza real de recibir fuertes castigos, tras ser expulsados el sábado anterior en el juego ante Saprissa. Las sanciones vendrían no solo por ver la tarjeta roja, sino porque fueron reportados por los réferis por sus conductas “confrontativas y agresivas”.

El central David Gómez fue el encargado de redactar el informe arbitral que reveló Tigo Sport. En el documento, el más señalado es Ronaldo, a quien incluso se le denuncia por retar a golpes a los silbateros fuera del estadio. El volante figura por cuatro incidentes, esto pese a que la falta la cometió Hernández sobre David Guzmán, en el minuto 85.

“Una vez expulsado el jugador Marcel Hernández y estando en el terreno de juego continuó desaprobando las decisiones arbitrales... Estando en el terreno de juego confrontó al árbitro. Además, se rehusó a abandonar el terreno de juego por un lapso de cuatro minutos, pese a las reiteradas peticiones de hacerlo y retrasando así el reinicio del partido”, se lee en el informe que expuso Tigo.

En lo que respecta a Araya, el reporte le atribuye lo mismo que a Marcel, tanto la desaprobación de las decisiones, la confrontación y el negarse a salir rápido, pero el tema no queda ahí.

El volante de Cartaginés Ronaldo Araya (izquierda) fue expulsado por el árbitro David Gómez (verde) en el duelo de la fecha cuatro del Torneo de Apertura 2022. (JOHN DURAN)

“Una vez expulsado el jugador Ronaldo Araya y estando en el terreno de juego se aproximó de forma violenta a mi persona y me amenazó utilizando lenguaje grosero e irrespetuoso, diciéndome: ‘te voy a esperar afuera, para volarnos unos pi..”, recalcó Gómez.

Será el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol el que establezca las sanciones a los futbolistas blanquiazules. Marco Ureña también fue expulsado ante el Monstruo, aunque fue por doble amarilla y no le reportaron nada adicional.

La última referencia que se tiene de un caso similar al de Ronaldo fue el de Barlon Sequeira en el 2020, quien primero fue sancionado con seis meses por golpear en la espalda con su pecho a un línea. Al exliguista le rebajaron la pena a dos meses y pudo regresar a participar en el Torneo de Clausura 2020.

Más allá de lo ocurrido en el Saprissa, la dirigencia del Cartaginés considera que la labor de los réferis es muy deficiente y que falta capacidad y preparación.

“Esto del arbitraje afecta a todos. No es un tema a analizar lo que sucedió con uno u otro equipo, sino en general, porque el arbitraje en este país sigue siendo de muy, muy bajo nivel. Para los clubes no es justo, porque suben las cuotas arbitrales, piden reuniones y un montón de cosas, pero la situación no cambia y es lamentable para el fútbol de Costa Rica”, comentó Leonardo Vargas Masís, gerente brumoso, el sábado anterior.