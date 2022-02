Iñaki no se achica ante Pumas: ‘Creemos dónde poder hacerle daño, incluso dónde ser superiores’

¿Cómo se encuentra el equipo?

Venimos de una victoria en el clásico y eso nos hace coger confianza, nos hace afrontar el partido con otra cara, es otra competición, sabemos que históricamente Saprissa además ha hecho grandes partidos, grandes gestas, la realidad de hoy es que jugamos contra un equipo como Pumas, que somos conocedores de la liga mexicana, es muy potente y Pumas es gran equipo, pero en estos casos, el querer, el creer, ir de verdad, que le demos cosas a nuestra afición para que nos acuerpe, nos lleve y ayude, va a ser muy importante, esa es la actitud que vamos a buscar.

¿Cuánto le podrían ayudar los extranjeros?

Es una noticia buena porque la verdad no vamos sobrados de gente, porque tenemos problemas de lesiones, gente golpeada del clásico, para mí es una gran noticia. Siempre que podamos tener más recursos, bienvenido sea, incrementa competencia y hoy haremos la sesión y la lista es más rompecabezas.

¿Qué piensa del rendimiento de Gerald Taylor?

Taylor es un jugador que la casa, lo conocemos, ha estado en Uruguay de Coronado. Ya le hicimos seguimiento el torneo pasado, no nos sorprende las presentaciones, pero está en proceso de mejora, crecimiento. Sabemos qué debilidades y fortalezas tiene y en ese proceso, de llevar al chico a ser mejor futbolista y persona, hay que saberlo llevar, tener humildad de seguir trabajando. Para nosotros es un jugador de presente y puede ser de futuro.

¿Cree que su equipo llega con más presión para este encuentro y que puede ser algo que el rival aproveche?

Es una pregunta que últimamente me la hacen. Creo que el Saprissa y Pumas son equipos que desde el primer día tienen presión. Nosotros como profesionales vamos a tratar de gestionarlo bien. Estamos en momento de dar más que de pedir, pero en estas situaciones el motor de este club es la afición. Ojalá que podamos mostrar nuestra mejor versión, dar momentos de juego que ellos aprecien y que nos animen, nos arropen, que la Cueva sea ese sitio, ese estadio donde también nuestra afición marca diferencia.

¿Ya tuvo la oportunidad de analizar a Pumas y qué espera del equipo mexicano?

Conocemos a Pumas, hemos estudiado, me gusta además mucho el profesor Andrés Lilliani porque de alguna manera representa valores que yo trato de representar, esa formación, los chicos, ha pasado por escuelas de formación muy importantes, a mí me ha pasado, es un equipo que tira de jóvenes, se reconstruye todos los años porque vende y vuelve a sacar a jóvenes. El proyecto me gusta mucho y en las estadísticas las ha mejorado con respecto a la pasada temporada, con más pegada, en balón parado ha crecido, es capaz de jugar corto, pero también largo porque tiene jugadores de mucho físico. Maneja muchos registros... ser un equipo con altísimas posesiones, en la liga mexicana hay equipos con mejores registros que Pumas, pero no especula, va al frente, es duro, intenso, si no haces bien las cosas te penaliza. A partir de ahí hemos visto también debilidades, creemos dónde poder hacerle daño, donde podemos ser incluso superiores y hay que creer, ser un equipo que vaya al frente, que se haga notar y que haya momentos en que podamos discutirle esa posesión o ese control del partido, sabiendo que nos enfrentamos a un grande México.

¿Cómo tomaría un empate?

No, si nosotros somos fieles a lo que pretendemos y queremos ser, tenemos que ir por la victoria, tratar de sacar el partido adelante, sabiendo que tenemos un equipo que puede causar respeto. Es el momento de hacernos fuertes desde el equipo, crecer, ir por las debilidades del rival y eso vamos a tratar, siendo conscientes de la complejidad del partido.

¿Cuán importante es dar un golpe de autoridad, sobre todo con un técnico como Lillini?

Lógicamente alguna vez había escuchado de Andrés Lillini pero cuando te dicen que vas contra Pumas tratas de informarte y escarbar en su pasado admiración por el proceso y proyecto, tiene mucho mérito por lo que se está haciendo, por eso hace más grande a Pumas, hace más grande si fuésemos capaces de sacar el partido, no sé si un golpe pero sí algo precioso que nos gustaría dedicárselo a la afición.

¿Cuál es el reto más grande de Saprissa ante Pumas?

El siempre tratar de estar de pie en el partido, siempre mirar a los ojos a Pumas y a su equipo, tratar de en momentos que nos sometan, que se puede dar, ser ese equipo competitivo , solidario, generoso en el esfuerzo, porque estamos hablando de una gran competición, pero siempre sabiendo dónde podemos penalizarse, dónde hacerlos sufrir. Ahora veía la rueda de de prensa, todos los equipos tenemos nuestras debilidades, cuando atacamos dejamos cosas, cuando defendemos tenemos puntos que tratamos que se noten menos. Vamos a ver si somos capaces de buscar esas debilidades y explotarla a modo de resultado.