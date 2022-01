Iñaki lleva nota roja en la ‘master class’ del torneo costarricense

El Deportivo Saprissa no ocupa la última posición del Torneo de Apertura 2022 porque la Asociación Deportiva Guanacasteca se comió cuatro goles por parte de Liga Deportiva Alajuelense. Así se resume el inicio del campeonato para los morados, quienes suman dos derrotas en el mismo número de presentaciones, lo que pone al técnico español en la picota con esa afición que no tolera perder.

[ Cartaginés pide que Mariano Torres pague las consecuencias por insultos a Marcel Hernández ]

Iñaki Alonso tiene un promedio de rendimiento del 39% en sus 11 partidos al frente de los morados. Una nota roja en la ‘master class’ del torneo nacional.

Según los datos del estadígrafo Alexander Calderón, el técnico español mantiene un registro de cuatro victorias, un empate y seis derrotas, cuatro de ellas de manera consecutiva si tomamos en cuenta los traspiés ante el Herediano en la Gran Final del Apertura 2021.

Un dato que sonroja, los tibaseños no perdían en fila esa cantidad de juegos desde el año 2008 cuando cayeron ante Puntarenas (1-0), la Universidad de Costa Rica (1-3), Carmelita (2-0) y el Municipal Pérez Zeledón (0-1), según el periodista Luis Enrique Bolaños.

Al Saprissa de Iñaki Alonso le cuesta practicar un buen fútbol en el inicio del Clausura 2022. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Números que no pueden pasar desapercibidos por más ausencias en la plantilla. Hay que recordar que los defensores Kendall Waston y Ricardo Blanco estuvieron ausentes por la convocatoria a la Selección Nacional de Costa Rica para enfrentar a Panamá, México y Jamaica. Además, el panameño Víctor Medina no tiene su permiso de trabajo y el hondureño Darixon Vuelto no cuenta aún con el pase internacional.

Simplemente los resultados no son los mejores, Saprissa no despliega un buen fútbol y se olvidó de ganar. Por lo que la pausa que se tiene en el torneo por las fechas FIFA requerirá mucho más que un ‘mea culpa’ de la cabeza del barco y el trabajo deberá ser constante durante estos 10 días de receso en el torneo.

Un febrero bravo. El mes de febrero será un mes bravo para los saprissistas, en las primeras dos semanas jugará ante Herediano como visitante el 4 de febrero, luego será local ante el Santos de Guápiles el día 9 y el 13 de febrero será visitante en el clásico nacional ante Alajuelense.

Además, está su visita a México para enfrentar a los Pumas de la UNAM en el torneo de Concacaf el 16 de febrero.

Iñaki no ha puesto excusas cuando debe colocarse al frente de los micrófonos, es consciente que tiene pocos arrestos para debatir.

“Lógicamente el entrenador es el máximo responsable y se equivoca en ciertas situaciones. Trato de que mis jugadores participen, me digan si el camino es este, si podemos cambiar o hacer algo. Necesitamos tener una línea clara de trabajo, porque la metodología está ahí.

“Es un momento de tener mucha humildad y solo trabajar, trabajar y trabajar más”, dijo Alonso tras el juego ante el Cartaginés donde le remontaron el marcador (2-4). Iñaki Alonso debe socar las clavijas para poder subir su nota (rendimiento) en la ‘master class’ del torneo nacional.