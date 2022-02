Iñaki Alonso terminó ‘cabreado’ en visita de Saprissa a Pérez Zeledón

El promedio del equipo titular ante Pérez Zeledón era de 23 años. ¿Qué criterio le merece?

Se han dado circunstancias (lesiones o fatiga en jugadores) que le han abierto oportunidades a futbolistas para que demuestren que pueden competir y que están a la altura. Estoy muy contento en este aspecto, porque se vio a un equipo muy joven, que ha ido al frente en todo momento y que ha ido creciendo como para llevarnos el gane, pero no pudo ser.

¿Se guardó a jugadores para darles descanso de cara al partido ante el Pumas?

Sinceramente no estaba pensando en el partido en México. Le dije a toda mi gente que lo primero era el presente y esto era el partido ante Pérez Zeledón, que queríamos ganarlo. Habían dos planes por el tema de manejo de cargas, porque por ejemplo: Christian Bolaños estaba más fatigado que el primer día después del juego ante Pumas.

Más allá de las múltiples ausencias que tenía, ¿qué tan conforme queda con la evolución y la dinámica del equipo?

Me voy cabreado, porque hemos venido a ganar. Todo el plan de partido se llevó a la perfección, vimos a jugadores que han dado un pasito adelante, han crecido y veo evolución. Sin embargo, no nos ha valido para ganar por falta de esa determinación que hay que tener en el área. Hay que ser mucho más asesinos en el área, pero tenemos un margen de mejora.

¿Qué le dice el puesto 10 en la tabla?

No me gusta como estamos en la tabla. Creo que algunos puntos más podríamos tener, pero así es como estamos. Como no nos gusta esto, debemos seguir apretando y mejorando, que es lo que está haciendo el equipo. Cada día damos un pasito más y es lo que buscamos e intentamos.

Los dos equipos que llegaron a la final (Herediano y Saprissa) están abajo en la tabla. ¿Pagan una factura por terminar más tarde el campeonato anterior?

La tabla es clara y refleja dinámicas de cómo se ha empezado. Es claro que cuesta, pero no me gusta poner excusas. Tenemos que levantarnos y apretar más.

El Saprissa de Iñaki Alonso solo suma cinco puntos de 18 posibles en el Torneo de Clausura 2022 y ocupa el puesto 10. (Jose Cordero)

¿Con qué expectativa viajan a México, para el juego de vuelta ante Pumas?

No queremos ir de viaje a México. Necesitamos de nuestra mejor versión para pasar la eliminatoria, porque sabemos que el rival nos va a apretar muchísimo y se nos va a tirar encima, pero teniendo claro el plan de partido y sabiendo cómo podemos hacer daño, es posible. El adversario tiene muchísima pegada y ante el error va a castigar, sin embargo, hay que tener confianza, crecerse y creer.

”En la ida demostramos que creíamos, jugamos de tú a tú ante Pumas y ahora vamos a tratar de meterlos en problemas. Debemos dejar todo por la morada”.

¿Cuál es la situación de Darixon Vuelto?

Lo que no entiendo es cómo la tarjeta no fue de otro color (roja), porque el marcador se desentendió del balón. Estamos preocupados, porque a Darixon le duele a la altura de la rodilla. Es un jugador que nos tiene que dar muchas cosas y esa entrada ha sido escalofriante.

¿Cuáles son las claves para sacar la clasificación en México?

Lo de México es futuro, pero las claves todos las conocen bien. Debemos dar nuestra mejor versión, jugar al 120% y sabiendo que vamos a tener que sufrir por momentos muchísimo. Si lo hacemos como equipo, tenemos claro que la posibilidad va a estar y hay que aprovecharla.

¿Qué tanto le afecta tener a tres delanteros fuera por lesión?

Las plantillas son para estas situaciones. Tenemos tres lesionados, pero hay un cuarto jugador que toma el lugar e incluso Christian Bolaños puede jugar de falso 9 o Darixon también. Hay que buscar soluciones y creer en ellas, porque puedo asegurar que cuando doy un 11 a nadie le regalo nada