Iñaki Alonso también apela a las emociones: ‘La clave para mí es creer’

-- En el partido que visualiza, ¿cómo quiere que juegue Saprissa?

Es un partido en el que partimos con desventaja, así que es un partido en el que tenemos que dar nuestra mejor versión, si queremos estar a la altura y tratando de pasar esta eliminatoria, la cual nos hace mucha ilusión. Los jugadores están motivados y preparados. Jugamos en un estadio como el de Pumas, donde es un rival intenso y fuerte.

-- ¿Qué cosas se pueden rescatar de la actuación de Saprissa del primer juego para este partido?

Me gustaría que el lucimiento del partido resida en la fortaleza del equipo, con balón como sin balón. Sabemos que Pumas es un equipo que maneja jugadores muy importantes, que maneja una gran cantera, que tiene un profesor que analizas su trayectoria y me veo identificado en él, porque saca chicos desde abajo y le da identidad al equipo, todo eso nos llena de satisfacción. Sobre todo a mí me importa nuestro equipo, representar bien al Saprissa en una competición histórica.

-- ¿Cuán importantes pueden ser los primeros minutos de cada tiempo, porque Pumas los aprovecha para marcar diferencia?

Sin duda. Está claro que es una de las claves, somos conocedores de la fortaleza de Pumas en ese tramo de tiempo. Ya lo pudimos padecer en Costa Rica, sobre todo en el arranque del segundo tiempo. Manejar esas situaciones dentro de un partido, esos mini partidos nos van a hacer crecer, mejorar. Se vio en Costa Rica, a medida que iba pasando el tiempo, el equipo iba creyendo en el plan de partido y sus fortalezas. Tenemos que hacer un gran partido y estar a la altura del trabajo. Si somos capaces de dar esa versión máxima de nuestras posibilidades, el resultado estará ahí y alcanzaremos el máximo objetivo de plantarle cara a Pumas para tratar de pasar la eliminatoria.

-- Los focos recaen en Christian Bños. ¿Cómo manejar un partido de forma que el peso no recaiga en un solo jugador?

Sabemos que Christian es un jugador que marca diferencias, pero tenemos a Mariano Torres, a muchos jugadores que en esta institución han marcado diferencias. Es verdad que la historia dice que un chico que estaba empezando participó de una gesta tremenda. Para él el partido de ida fue especial y el de vuelta tiene que ser especial, porque es un partido contra ese mismo equipo. Lo emocional está garantizado, pero no solo por Christian, tenemos jugadores jóvenes que para todos es una gran oportunidad, de lucir como equipo; no es el momento de lucir individual, si luzco individual debo ponerlo al servicio del equipo. Para competir de verdad necesitamos a los once que van a salir, más los siete que estarán en banca más los tres que estarán fuera sin vestirse.

-- ¿Cuál es la desventaja ante Pumas?

La desventaja empieza desde que no ganamos a Pumas en nuestro estadio; esa sensación no nos gusta. Nos enfrentamos a un buen equipo al cual le generamos suficientes ocasiones como para ganar. Desde la humildad y respeto puedes estar a la altura de cualquier equipo. Las instituciones son dos grandes, jugamos en su campo, Pumas muestra una versión muy agresiva e intensa, pero trataremos de contrarrestarlo. La clave para mí es creer, que estemos convencidos de que siempre hay posibilidades.

-- ¿Cómo ve la liga en México? ¿Tiene ventaja sobre los otros países?

Estamos hablando de que la liga mexicana es tremendamente importante. Trato de ver los partidos, tengo mis momentos de ver fútbol y no pierdo de vista a la liga y sobre todo a Pumas. Nosotros sabemos que para tener posibilidades, primero es creer que podemos hacer una gran eliminatoria, un gran partido y ser, desde la humildad, un equipo que trabaje, que esté convencido de cada situación de trabajo. Va a haber momentos de sufrimiento. Tenemos debilidades que tratamos de esconder y que muchas veces lo logramos y otras no, entonces en una eliminatoria hay momentos y muchos mini partidos y eso trataremos de manejar bien, de estar preparados y que los jugadores tengan las armas suficientes para plantearle cara a Pumas.