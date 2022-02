Iñaki Alonso: Saprissa sufrió ante Alajuelense, pero golpeó como siempre

¿Qué significa este resultado en el personal?

Para el equipo y la institución es un buen resultado. Mi compromiso está intacto con el equipo y mis jugadores. Nos viene bien, se dio el gane en la Saprihora y después de haber aguantado y sufrido. Maximizamos el trabajo del equipo y se dio un crecimiento que nos viene muy bien.

El técnico de Saprissa Iñaki Alonso vivió intensamente el clásico ante Alajuelense y gritó con euforia el gol del gane (Rafael Pacheco Granados)

En otros partidos mencionaba que se preocupaba por las formas, pero en este partido solo hizo un remate directo. ¿Le preocupa esto?

Sentimos que estamos en el camino del crecimiento y la mejora. Los cómos son importantes, pero cuando se está en el fondo de la tabla, lo importante es salir de la situación, que el equipo crezca en confianza, que supere la adversidad y sea resiliente.

”Volvimos a ganar fuera de casa, triunfamos en el clásico, nos levantamos y me quedo con lo positivo. Soy exigente, pero tengo que ver lo bueno. Habíamos visto los datos, sabíamos que la Liga cerraba bien y estuvimos atentos, fuimos un equipo en mayúsculas y nos llevamos el clásico, que es muy bueno”.

¿En qué mejoró el Saprissa?

Hemos mejorado en lo que comenté antes y también tuvimos una línea de cuatro defensas con una media de 20 años o por ahí, que es algo positivo por la forma en la que se comportaron. Fuimos un equipo que se acuerpó, no nos pusimos nerviosos como en otros partidos y hemos gestionado bien las decisiones.

¿Este gane es un respiro para usted?

Insisto en que me debo a los jugadores, al club y al proyecto. El proyecto sigue y no voy a cambiar mi forma de ser, metodología o lo que hago, más allá de ajustes, porque la dirección está muy clara. Cuando hemos caído hemos asimilado la derrota y hoy que ganamos tenemos que celebrarlo, corregir y enfocarnos en Pumas (el duelo del miércoles a las 9 p. m. por la Concacaf) .

¿Sentía que llegaba en la cuerda floja para este clásico?

En las malas y en las buenas trato de dar la cara, porque represento una institución muy grande. Trato de no inmutarme y mantenerme en una línea, pero una vez me equivoqué y lo pagué. Sigo confiando en mis jugadores como siempre y más hoy que vi a muchos jóvenes con pocos partidos en Primera, pero dieron la cara y lo hicieron muy bien.

¿Qué quiso hacer en el segundo tiempo al replegarse tanto?

Alajuelense nos iba a apretar en el segundo tiempo, lo sabíamos por los datos, porque los estudio, y teníamos claro que nos iban a presionar, pero también que iban a descomponer su estructura y teníamos que aprovecharlo. Lo que nos faltó fue ser más fuertes en la contra.

”Eramos un equipo con problemas, lo que necesitábamos era ganar y conseguir ese plus de confianza que tanto se requiere”.

¿Esperaba a un Alajuelense así de dominante?

Sabíamos que teníamos que soportar el arranque intenso de Alajuelense y luego quitarles el balón y manejarlo nosotros. Cada uno llegaba con una dinámica distinta a este partido y había que gestionar todo desde lo mental. Sabíamos cuáles eran las debilidades del rival.

¿Hicieron las contrataciones correctas para armar al equipo?

La profesionalidad del gerente deportivo para hacer las contrataciones, analizar al futbolista y ver más allá del dato no la cuestiono, estoy tranquilo y confiando. Lo que no es normal es que al iniciar el torneo, de la línea de cuatro que se tenía para iniciar todos se cayeron de golpe y no están por lesión o suspensión.

”Tenemos plantel, hoy jugamos con dos niños, uno de 19 años y otro de 20 y lo hicieron bien, sacaron la cara y me siento satisfecho”.

¿Con lo que tiene Saprissa le puede sacar el resultado a Pumas?

Claro que tenemos lo necesario. Sabemos que Pumas es muy buen equipo, pero es mejor llegar con este resultado en el clásico y sabiendo que hay que corregir, pero en un momento anímico muy diferente

¿Qué está pasando para que se den tantas lesiones?

Si analizan las lesiones, no hay un factor común. Una es una rotura, otra es una contractura y la otra es que le metieron un rodillazo a un jugador y lo desgarraron. Todos los días hablamos con todos los miembros del cuerpo técnico y con los doctores y no vemos que esté pasando algo, tengo confianza plena.