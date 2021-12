Iñaki Alonso pierde y muestra su cara oculta

De don Iñaki Alonso conocemos sus análisis respetuosos, también su énfasis en tener un grupo humilde, trabajador. El estratega destaca a su afición, el ADN de los suyos, sin embargo no le conocíamos sus reacciones en la derrota, cuando el resultado no es el esperado.

Ahora que el Herediano le superó en la ida de la final, el timonel llegó a la conferencia, pero lo hizo sacando una cara que desconocíamos.

El estratega no le dio valor a lo hecho por su rival, no le dio ningún tipo de mérito... Por el contrario, le hizo una fuerte crítica al asegurar que los florenses se dedicaron a hacer todo lo que no se debe al jugar al fútbol.

Pese a que el Herediano de Jeaustin Campos tuvo toda la capacidad para controlar a hombres claves como Jimmy Marín y Christian Bolaños, el estratega español no le dio reconocimiento al trabajo defensivo planteado por el equipo que tuvo al frente.

“Ha sido una ‘master class’ de no jugar al fútbol y a partir de ahí el equipo ha tratado de crecer”, dijo Alonso.

El cuadro florense hizo un partido inteligente, un encuentro destacable en el que su faceta defensiva fue excelente, y su idea de ataque fue muy clara: contragolpear, chocar y si quedaba una ocasión no desaprovecharla.

La cara desconocida de Iñaki Alonso sorprendió, porque es muy diferente a la conocida en el pasado, en la derrota el español nunca reconoció la derrota y solo desmeritó a su adversario.

El estratega ahora tiene la obligación, según su discurso, de salir a jugar siempre ofensivo, de buscar siempre el resultado, de no defenderse nunca y siempre proponer. Ojalá así lo haga en la Liga de Campeones de la Concacaf contra Pumas, porque en el último antecedente, la visita contra Alajuelense, el Saprissa aunque no se defendió durante todo el duelo sí se replegó para aguantar la ventaja que había obtenido... ¿Entonces en aquel juego los morados hicieron todo lo que no se debe hacer?