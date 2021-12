Iñaki Alonso: ‘La serie se decidirá en Alajuela y el reto me encanta’

¿Qué le parece el nivel mostrado por Aarón Cruz?

Puedo hablar de Aarón, de Kevin Chamorro, de Abraham, de Isaac, tenemos cuatro porteros entrenando, de mucho nivel. Lógicamente Aarón tiene una gran experiencia, está muy preparado para estos partidos, tiene una especial motivación y para mí lo más importante son esas ganas de aprender y mejorar porque ha habido muchos conceptos y situaciones, tanto de juego, de pelota a nivel defensivo que hemos cambiado y él siempre es partícipe de esos cambios y los ha protagonizado con buena predisposición.

¿Dónde ha estado la clave para ser un equipo tan ofensivo en casa?

La apuesta es clara, es que nos gusta ser protagonistas, llevar el partido donde nos interesa y sí que es verdad que tratamos de no renunciar a jugar en campo contrario y ser eficaces, a todo eso hay que unirle mucho trabajo de nuestro staff, a nivel interno de trabajo mental, eso es vital para ser un equipo ganador, al menos en casa. Sigue estando pendiente ese reto de alguna manera histórico de este campeonato de ser más eficaces fuera de casa.

¿Cómo cambiar esa racha de visitante?

Es algo que está ahí, es público, ante eso la verdad que a mí ese tipo de retos me encantan y me suelo rebelar, tenemos ese partido de 90 minutos en nuestra casa y ojalá hagamos buen partido, tratemos de encaminar la eliminatoria y luego el partido de Alajuela, es un partido precioso y es un reto muy grande. Mi sensación y lo dije el otro día, la serie se decidirá en Alajuela y el reto me encanta, sinceramente disfruto ese tipo de partidos.

¿Ya conocía al técnico Albert Rudé?

No conozco a Albert Rudé, ahora lo conozco de estar en la liga de Costa Rica, viendo y analizando su equipo, sinceramente me alegro mucho que otro español pueda compartir esta final de esta segunda fase. Me parece lo más bonito.

Iñaki Alonso asegura sentirse muy motivado previo a su primera final en el fútbol de Costa Rica. (Jose Cordero)

¿Qué piensa que debe mejorar Saprissa?

Un equipo es un ser vivo y hay que tratar de alimentarlo, cuidarlo, darle todo lo que necesita, no solo el día del partido, sino todos los días. Hemos ido mejorando en varios registros, en distintas fases del juego, pero seguimos en un proceso continúo de tratar de mejorar y ambicionamos a mejorar. Los partidos y contextos son distintos, contra Herediano el contexto no tiene nada que ver con el estadio en que vamos a jugar este jueves, y sí que el equipo en Herediano fue capaz de competir, ante la adversidad con el 1-0 inicial, que le pudo dar esperanzas de venirse arriba e incluso fuimos merecedores de ese empate, luego viene ese estado del equipo en partido fuera de casa que muchas veces son dinámicas que hay que tratar de romper con otro tipo de registro, que nos ocupa y trataremos en cualquier momento de dar una alegría a nuestra afición, porque como dije, nuestra afición para el juego de este jueves tiene que ser nuestro mejor jugador y va a serlo.

¿Cuán cómodo se siente el equipo con Christian Bolaños en el centro?

Poco puedo hablar y descubrir que no sepa la afición de Costa Rica. Es un jugador con el que hago una valoración cuando hago el análisis del equipo y veo que tiene unas características que me gustan, me convencen y sobre todo para la idea que tengo, plasmarla cuanto antes.

¿Se siente motivado para esta final?

Creo que llevo un mes más o menos, todo ha sido tremendamente rápido, frenético, partidos miércoles-domingo, estoy tremendamente motivado y orgulloso de mi adaptabilidad, no de si lo hago bien mal o puedo hacerlo mejor, si no de cómo puedo adaptarme, todo era nuevo, cultura deportiva, fútbol, el país, la comida y lo que trato y estoy tratando es de disfrutarlo, es mi motor, trato de disfrutar mucho lo que hago, de mis entrenamientos y cuando me veo un poquito más agrio, me doy una ducha fría y me vuelvo a reanimar.