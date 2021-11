Iñaki Alonso hizo una confesión sobre Christian Bolaños en medio de su dulce debut con Saprissa

Iñaki Alonso dejó entrever que Christian Bolaños tendrá más protagonismo a partir de ahora. (Alonso Tenorio)

El estreno de Iñaki Alonso al frente del Deportivo Saprissa fue con una goleada de 5 a 1 sobre Sporting FC. Así se presentó ante la afición morada.

“La verdad que yo creo que todos los entrenadores solemos soñar y siempre soñamos en positivo, que nuestros equipos ganan, que lo hacen bien. Tratas de ajustar cosas durante esta semana, tratas de mejorar, sobre todo algunos futbolistas, de generar esa vibra que es muy importante”, reseñó Iñaki Alonso, al acudir a la rueda de prensa posterior a la victoria en la Cueva.

Empezó con el pie derecho y eso tiene muy contento al español elegido por Ángel Catalina para reemplazar en el banquillo a Mauricio Wright. A pesar de ese marcador tan contundente, su discurso está alineado a un técnico con los pies en la tierra.

“Al final es fútbol, es un partido y yo no sé cómo se dice aquí, pero no tenemos que sacar el pecho; en el fútbol cuando sacas el pecho te lo hunden. Mis jugadores pusieron muchas cosas en el campo y se vieron detalles bonitos y detalles de equipo que quiere mejorar”, aseguró Iñaki Alonso.

¿Qué fue lo mejor que le vio a Saprissa?

Yo creo que ser un equipo generoso, que es lo que yo sobre todo he pedido en esta situación, todos tenemos que ser generosos, el entrenador primero y los jugadores lógicamente con una situación delicada tienen que ser generosos, con sus compañeros, con el equipo, con la afición. Yo creo que jugador por jugador, todos los que han salido y todos los que no entraron en la convocatoria, que han sido muchos, han sido muy generosos y han puesto al equipo por delante a su propio ego y su propia individualidad, es lo que a mí más me ha llenado y me ha gustado.

¿Cómo se encontró a los jugadores? Se veían muy felices en la cancha.

Cuando hay un cambio de entrenador, la gente no está en su mejor momento en cuanto a confianza, en cuanto a lo que tiene que haber en el vestuario. A mí me ha pasado, a mí también me han cesado y son situaciones que a nadie le gustan vivir. Sí que es verdad que el hecho de venir a Costa Rica, que creo que es alegría, es pura vida.

Yo lo que he tratado es que ellos disfrutaran, tanto entrenando, con mucha exigencia y sobre todo jugando. Hay chicos con mucho talento y lo que hay que hacer es formarlos, darles unas ideas que tienen que dar más detalles con otro fútbol. Es verdad que hoy en día, el fútbol moderno te exige ida y vuelta, te exige presionar alto, ser solidario, muchas cosas. Lo positivo es que ellos se han sentido muy a gusto y que en este partido todo sale fortalecido.

Se vio un equipo con presión alta y profundidad en los costados. ¿Es lo que quiere ver?

Quiero que el equipo identifique cuándo hacer la presión alta y cuándo no. En qué momentos y en qué situaciones y cómo. Tú no puedes ir a apretar alto y sobre todo un equipo como el nuestro que ya tiene jugadores expertos, que tienen años. Tú no puedes mantener un ritmo de presión alta los 90 minutos. Sí es muy importante identificar los momentos. Esa es la clave, tenemos tres situaciones de presión alta trabajadas y que poco a poco ellos vayan identificando. Hay momentos en los que lo hemos hecho bien y hay momentos en los que nos ha faltado, pero es normal.

Debuta con Saprissa en el regreso de la afición. ¿Cómo sintió el primer contacto?

Yo voy a reconocer que ha sido especial, a mí el hecho de llegar al estadio y ya ver gente alrededor era bonito. Y en el campo yo me he sentido muy a gusto. Llevaba mucho tiempo, primero sin entrenar, unos cuantos meses y, segundo, en España tampoco teníamos público y la afición es el motor de los clubes, del fútbol y el motor motivacional del que cualquier equipo se tiene que agarrar, eso es energía.

Se vio centralizado a Christian Bolaños y usted estuvo hablando mucho con él. ¿Seguirá jugando así o cómo lo manejara?, porque esta vez no estuvo Mariano Torres.

Soy un entrenador nuevo, en principio desconocido para Costa Rica, pero que sí conocía a Christian Bolaños, que jugó tres mundiales, que estuvo a punto de fichar por el Liverpool; son cosas que en España trascendieron. Yo lo que trato de hacer con Christian es que se sienta muy importante, que se sienta bien y que se sienta jugador clave en este equipo.

Para mí ya no está para jugar por fuera, yo lo veo más jugando por dentro, como lo hizo este sábado y es un jugador que a pesar de su edad, entre comillas, las pruebas físicas que hace son top de un jugador, el mejor. Nos va a dar esas opciones.

Está claro que las horas y los momentos de recuperación de un jugador que tiene edad no son los mismo que un jugador más joven, pero yo estoy muy contento y la clave es que ellos se peleen por ese puesto. Generar esa competencia buena, que sean generosos, porque ha habido gente que no ha jugado, que no ha estado convocada y que han entrenado muy bien durante la semana.

¿Se va Daniel Colindres a Bangladesh?

Sé que tenía varias ofertas y sé que Ángel Catalina está manejando esa situación. Yo lo único que puedo decir es que Colindres desde que he llegado me ha tratado con un respeto y una admiración que eso lo siente un entrenador y yo solo puedo tener palabras de refuerzo, palabras de agradecimiento y es un jugador para mí especial, muy buen chico, muy buena gente, capitán, todo lo que le pase, tanto si se queda como si se va, yo me voy a alegrar.