Iñaki Alonso es catalogado como ‘increíble’ en su momento más crítico en Saprissa

El rendimiento en toda su gestión es de un 41%, es decir, perdió más de lo que ganó hasta ahora (seis triunfos, cuatro empates y ocho derrotas). De la Liga de Campeones de la Concacaf se despidió con un global nada alentador de 6 a 3 ante el Pumas de México, mientras que en el Torneo de Clausura 2022 su desempeño es aún más complejo, con un 38% (dos festejos, dos igualdades y tres traspiés) que lo tiene en el noveno lugar.

Los números están muy lejos de respaldar al entrenador Iñaki Alonso en el Saprissa y sin importar que la exigencia del campeonato es mínima, al punto de que solo cuatro unidades lo separan de la zona de clasificación, parte de los propios aficionados del Monstruo ya perdieron la paciencia con el técnico y lo silbaron en el último choque en la Cueva (gane 2 a 1 ante Guadalupe).

En medio de tanto barullo y con la presión a lo que más da, Iñaki recibió el espaldarazo más importante que hay en el fútbol y es que hay quienes lo defienden contra todo y consideran su trabajo como “increíble”. Este apoyo no es menor, viene de referentes de la S.

“Es una persona preparada, que nos enseña en el día a día. Me gustaría que exista una invitación para que vengan (prensa) y vean el trabajo que él hace. Escuché hace un mes a Johan Venegas hablando del entrenador de Alajuelense, que también es español y no es casualidad esto. Con el respeto que merecen los técnicos locales, porque he tenido muy buenos, pero creo que el actual que tenemos es increíble”, dijo David Guzmán.

El técnico de Saprissa Iñaki Alonso ya sintió el reproche de un sector de la afición. El domingo algunos de los presentes en la Cueva silbaron al timonel español. (Jose Cordero)

Sentir similar tiene Christian Bolaños, quien enfatizó: “El trabajo que hace el profesor y el cuerpo técnico es bastante bueno y nos gustaría que se reflejara más en los resultados, pero nos toca vivirlo de esta manera. No vamos a bajar los brazos, somos un equipo con temple, que sabe mantener la calma y más que prometer cosas, hay que pasar la página y ganar. Esto (momento actual) nos queda como enseñanza y hay que aprender”.

Sin duda que si los entrenamientos fueran abiertos, al menos uno a la semana, se podría medir diferente el trabajo de Alonso, sin embargo, de momento no hay tal apertura y por ende, solo se evalúa por resultados y funcionamiento.

Lo que se ve en cancha deja en claro que el equipo tibaseño tiene problemas en defensa y en ataque carece de un delantero referente que se encargue de liquidar, mientras que los refuerzos no terminan por despuntar. Los números también ratifican todo lo anterior, con un Saprissa que es el cuarto plantel que más goles recibe en el Clausura 2022 (10 en siete presentaciones) y su ataque es sétimo en goles conseguidos (ocho en siete duelos).

En medio de todo esto, ¿qué es lo que hace el timonel que tiene tan convencidos a sus futbolistas?

“Llega dos horas antes de los entrenamientos, ve videos, analizamos todos los días en pizarra y son cosas a las que no estamos acostumbrados los ticos. Digo esto porque tengo muchos años en el fútbol y cuando jugué en Estados Unidos la planificación era así... Somos conscientes de que tenemos que mejorar, que debemos de darle el respaldo al profesor y el proceso debe de existir. Eso de que después de seis u ocho partidos hay que sacarlos, pues no. Se hace un gasto bastante importante para que se traiga a este tipo de entrenador y hay que darle la oportunidad de que trabaje”, añadió Guzmán.

El estratega agradeció el gesto de sus dirigidos, aunque sabe mejor que nadie que si no levanta y saca buenos resultados al hilo, la paciencia se va a agotar, no solo de los aficionados que ya piden su salida, sino de la misma dirigencia.

Por ahora los futbolistas están a su lado y es que todos tienen la misma versión. Ariel Rodríguez también se sumó al comentar: “El profe Iñaki ha venido haciendo un gran trabajo. Es un entrenador del cual podemos aprender mucho, tiene una buena metodología. Ha venido con mucha humildad y ganas y vamos a hacer todo lo posible para respaldarlo”.