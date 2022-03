Iñaki Alonso envía un mensaje de tregua a la afición de Saprissa

Saprissa sigue en el fondo de la tabla, ¿son problemas futbolísticos o de resultados?

Es un poco de todo, una mezcla. Sabíamos que el partido iba a ser durísimo, porque tenemos gente que acumula muchísima carga por el juego ante Pumas y el partido del fin de semana. Sabíamos que el juego iba a estar en la segunda parte, que teníamos posibilidades por la banca con la que contábamos y por cómo se iba a desarrollar este compromiso.

”Por momentos hicimos bien las cosas y en otros pues fallamos en detalles, como ese saque de banda del gol. En el juego anterior vimos al equipo más reconocible y ante Jicaral hemos estado incómodos. Es por esto que teniendo el 1 a 0 debíamos manejar el partido y buscar el segundo gol, pero no lo hicimos y le dimos vida al contrario.

¿Qué le dice a una afición de Saprissa que es muy exigente y está disgustada?

Lo único es que puedo decir es que nosotros nos ocupamos de trabajar, que el compromiso y la ilusión es máxima. En el momento que consigamos esa racha de dos o tres partidos ganados, saldremos de donde estamos y estaremos en disposición de luchar por los objetivos que debe luchar esta institución.

Tiene casi cuatro meses al mando del equipo, ¿los jugadores han captado su idea?

Tenemos las ideas, los conceptos, se trabaja y todo está. Sin embargo, nos falta constancia, regularidad y que se vea que el equipo empieza a fluir. Esas bajas que tenemos atrás nos pueden penalizar, pero también son oportunidades para otros jugadores.

El técnico Iñaki Alonso suma dos ganes, tres empates y tres derrotas en el Torneo de Clausura 2022. Es decir, nueve puntos de 24. (Jose Cordero)

¿Qué le faltó a Saprissa para no caerse en el cierre?

En el cierre, pues la verdad que no sentirnos tan incómodos. Nos hicieron un gol de un saque de banda y son detalles que debemos manejar muchísimo mejor, porque no nos pueden anotar así. Además, cuando se tiene el 1 a 0, hay que buscar el segundo gol, porque el rival estaba dejando espacio, teníamos a gente fresca por fuera y en ataque, pero no lo hicimos.

”En una falta de atención, concentración y cansancio nos empató Jicaral y la verdad que estamos muy incómodos”.

¿Falló su lectura de juego?

Solos nos encerramos, no fue que hicimos ningún cambio táctico. Nos fueron empujando hacia atrás, pero cuando pasa esto y se tiene gente con manejo y que en teoría es capaz de tener el balón, se tiene la tranquilidad de que se van a cerrar los espacios, pero no lo hicimos así. Tampoco tuvimos el balón para lanzar a la gente fresca que metimos.

Su equipo recibe mucho gol, ¿qué consideraciones toma con este aspecto?

Lo hemos considerado, lo estamos trabajando y es algo que nos ocupa y nos preocupa. Encajamos demasiados goles y debemos erradicarlo. Debemos ser un equipo más sólido y esperamos convertir este global de goleo negativo en positivo

¿El parón del torneo es un salvavidas para usted y para el Saprissa?

Nos viene bien en que podemos recuperar lesionados, aunque algunos jugadores irán a la Selección. También nos ayudará para ajustar y tomar aire, porque es verdad que en la eliminatoria del Pumas los esfuerzos se dispararon y así lo reflejan los GPS. Todo esto luego pesa.