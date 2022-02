Iñaki Alonso aprovechó el receso: ‘Nos ha venido bien para crecer y tener las cosas más claras’

Para Iñaki Alonso la presión vivida actualmente en Saprissa no es diferente, aunque sí reconoce la necesidad de ganar ya, sin tiempo para más tropiezos en un inicio de torneo cuesta arriba. Para eso deberá vencer al Herediano en el Colleya Fonseca, donde hace poco perdió el título nacional. El español cree que es una oportunidad “preciosa” para recuperar el terreno perdido.

¿Cuánta presión tiene encima Saprissa por ganar en un estadio donde se le ha complicado?

Saprissa siempre tiene presión y sí que es verdad que no hemos empezado bien, vamos a un campo y con un rival difícil, pero a mí el desafío y los retos la verdad me gustan y sobre todo porque tengo confianza ciega en el equipo. Al ver al equipo como está entrenando, pienso que hemos mejorado en todo lo futbolístico, hemos invertido mucho tiempo en eso y en que el equipo a pesar de todas las incorporaciones, de la U-20, de Uruguay y nuevos fichajes, poco a poco el camerino va cogiendo esa cohesión y sea un equipo grande como todos esperamos.

Los futbolistas defienden el valor del trabajo diario, tomando en cuenta el receso, ¿en cuánto tiempo proyecta que ese valor de cancha vaya de la mano con resultados?

Sabemos dónde estamos, sabemos de la exigencia. Llevo aquí como director técnico desde noviembre y cualquier director técnico que llegue al Saprissa, o de cualquier equipo grande tiene presión y exigencia desde el primer día, tiene presión y exigencia cuando gana y sobre todo cuando llevas dos partidos perdidos en la liga. La clave de estos baches, que lo tienen todo los equipos campeones, es tratar de gestionar el grupo, identificar los problemas y trabajarlos, y que de alguna manera vayamos todos de la mano. El trabajo está ahí y el viernes tenemos un escenario precioso para de alguna manera plasmar cosas que estamos haciendo, que veníamos haciendo, pero sobre todo dar una mejor versión y sacar tres puntos.

¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado en el equipo?

Cuando no consigues resultados y además en un equipo grande, en un equipo importante, es un problema y ha sido la competitividad, el día del partido de nuestro estreno con San Carlos no estuvimos bien, no estábamos frescos, llegamos justitos. En el segundo partido cuando te ponés dos veces por delante, debes ser más competitivo, capaz de cerrar el partido, tener más comunicación, todas esas situaciones, si incluimos que cometimos errores defensivos del equipo, no de los defensas sino del equipo, porque al final vemos el gol que entra en portería, pero hay que ver las causas para que el balón llegara a esa situación y no hayamos resuelto con la seriedad que debe tener Saprissa.

¿Siente que el equipo pudo recuperar terreno con esta pausa del torneo?

Nosotros por ser Saprissa, por ser yo el director técnico, sabemos de la exigencia y debemos ganar partidos cuanto antes. Sí que es verdad que hemos tratado de gestionar esta situación, identificar los problemas y sobre todo que el jugador fuese consciente de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo y en eso en este tiempo nos ha venido bien para crecer como equipo, en el camerino y tener las cosas más claras.