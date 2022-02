Iñaki Alonso afronta sin mala cara que le pregunten si podría estar ante su último juego en Saprissa

¿Le dieron un ultimátum para el clásico y si no gana estará fuera?

Es un partido muy importante, pero tengo la misma obligación que sentía hace dos meses cuando tomé al equipo. A mí nadie me ha dicho que este es mi último partido, pero sabemos cuál es la exigencia de Saprissa. La exigencia me la pongo yo en el día a día, en los partidos y siento que tengo el acompañamiento de mis jugadores y cuando es así, uno sabe que está más cerca de salir de un momento tan complicado.

[ Expresidente del Saprissa clama por información sobre el estado del equipo y pide respuestas ‘contundentes’ ]

¿Qué le dice Ángel Catalina y la dirigencia de cara a un partido como el del domingo?

Todos los días hablo con Ángel Catalina, es el gerente deportivo y es tremendamente exigente. Comparte lo que ve del plantel y en estos jugadores; equipo y gerencia deportiva vamos de la mano. Somos autocríticos, sabemos que la situación es complicada y debemos enfocarnos en este clásico. Debemos enfrentarlo con esa ambición y esas ganas de darle una alegría a nuestra afición.

¿Siente que el clásico es un punto de quiebre para Iñaki Alonso?

Tengo la convicción clara de que acá he venido a desarrollar un proyecto ganador. Igual, en cualquier equipo hay baches, es muy difícil que no se dé y en estas situaciones, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y la institución deben ser resilientes. Es clave ser resiliente para ser dueño de tus futuras alegrías y éxitos. Además, cuando uno está peor, está más cerca de tener un mejor futuro. La clave es ser autocrítico, no doblar las rodillas y seguir trabajando.

”Lo único que podemos hacer es trabajar, no dormir muchas noches y que nuestros jugadores crezcan y ganen confianza. Los jugadores dicen que el proceso y el método es bueno, pero debemos de ajustar los detalles para ser un equipo ganador”.

Tiene un rendimiento del 36%. ¿Qué le dice a la afición que está muy molesta con su rendimiento?

Este club tiene un motor clarísimo, que es la afición y no está contenta. Comparto con ellos la autocrítica, pero sabemos que nuestra obligación es no doblar las rodillas, levantarnos y trabajar mucho más en el día a día para ser más fuertes como equipo y grupo, para revertir esta situación que nadie se esperaba. Estoy seguro que le daremos la vuelta.

Iñaki Alonso acumula siete partidos sin ganar con Saprissa y su rendimiento general es de un 36%. (Jose Cordero)

¿A quién le atribuye la responsabilidad del momento que pasa Saprissa?

Cuando se llega a una situación de estas, hay muchos factores que pueden influir. Nosotros nos preocupamos, nos autoexigimos, somos críticos, pero sobre todo nos ocupamos. El día a día del cuerpo técnico y jugadores está siendo intenso, hemos analizado mucho por qué pasan las cosas y hasta estamos analizando a fondo estadísticas, para ver qué está ocurriendo. Lo interiorizo como mi responsabilidad, debo darle más herramientas a mis jugadores para ganar los partidos y en esto estamos ocupados.

¿Ha cometido errores en la toma de decisiones?

No tengan duda que hemos tenido errores en la toma de decisiones, porque si no, no estaríamos donde estamos. Yo digo las cosas como son y no trato de ocultar nada. A partir de esto, uno trata de reflexionar, trato de analizar causas y efectos para detectar dónde están las raíces de los problemas.

[ Saprissa solo tiene una salida ante Alajuelense, una conocida... ]

”No soy de poner excusas, eso jamás, pero si analizan cómo terminamos el torneo anterior y cómo empezamos este se darán cuenta que se han dado situaciones para que no tengamos el equipo completo y no podamos contar con todos, como pasa en la defensa, que fue muy buena en el año anterior”.

¿Cómo se siente para afrontar estos dos partidos claves?

De verdad que me siento un privilegiado por estar en el Saprissa. Es un honor ser el técnico de este equipo y voy a disfrutar de los partidos, voy a competir y tratar de que mis jugadores ofrezcan su mejor versión. Sabemos que somos un club grande, que pasamos una crisis deportiva en este momento y debemos de ser proactivos con lo que suceda.

”Uno ve y sabe cuando los jugadores no lo sienten a uno y no hay ese respaldo, pero no es el caso. Siento el respaldo y la confianza de la planilla para enfrentar el día a día y estos dos partidos que son muy importantes”.

¿Qué le dicen los jugadores?

Los jugadores se hacen la pregunta de cuál es la clave de lo que pasa. Ellos confían y dicen que hace mucho tiempo no trabajaban con esta metodología y esta exigencia. Tratamos de desarrollar una metodología y una identidad que está tremendamente marcada. Como entrenador tengo este refuerzo y esto me hace exigirme y dar mucho más.

[ Estas son algunas razones que hacen a la afición de Saprissa pedir la salida de Iñaki Alonso ]

¿En quién se refugia en un momento tan crítico?

Me refugio en la Cueva, en mi trabajo, en mi casa y en las personas que están en la institución en el día a día. Trato de compartir con ellos de cómo me siento y qué ven ellos. Esto no es un tema de Iñaki, es de la institución y todos los que estamos acá queremos lo mejor para Saprissa. No es la primera vez que este club pasa una crisis y tampoco será la última. Creo que de las crisis uno sale fortalecido, aprende, es capaz de orientar y llevar al equipo a los objetivos que se han planteado.

¿Cómo reacomodar la defensa ante la ausencia de Aubrey David? ¿Cómo sigue Kendall Waston?

Aubrey no estará y seguimos intentando recuperar a Kendall, pero no sabemos y no será hasta última hora que nos demos cuenta si puede jugar. Además, no hemos podido contar con Ricardo Blanco y Wálter Cortés desde el inicio de la temporada.

”Cuando meto a David Guzmán atrás es por liderazgo, experiencia y carácter. Pienso que con él la línea estará viviendo con la intensidad, la concentración y la altura que exige el partido. David es muy importante, cada jugador tiene su puesto en el campo, pero hay una situación especial, hemos tenido problemas en la parte defensiva y tramos de resolver”.

¿Puntualmente qué pasa con Kendalla Waston?

Lo de Kendall es delicado, porque es en la rodilla. Lo hemos tratado de ayudar, los doctores están con él en el día a día con doble terapia para ver si puede llegar. A hoy no ha tocado el campo y es complicado.

¿Ariel Rodríguez estará en el clásico?

Ariel no estará en el clásico, tuvo un desgarro en la zona abdominal y es una pena, porque nos aporta mucho dentro y fuera de la cancha, sumado a que estaba mejor luego de una temporada complicada. Es una piedra en el camino para el grupo y para Ariel. Hablé con él y le transmití esa fuerza y esa confianza para levantarse y surgir más fuerte.

¿Qué tan abierto es con su equipo de trabajo en la toma de decisiones?

Desde que he llegado al Saprissa he instalado una metodología de trabajo en la planilla y cuerpo técnico. Cuando hacemos una sesión de entrenamiento o un partido hago unas reuniones en las que valoramos cómo han ido los objetivos que buscamos, situaciones individuales y aspectos específicos. Lo mismo hago a la hora de elaborar la alineación, trato de hacer participe a mi cuerpo técnico, intento ser justo y mis auxiliares son muy importantes, porque son parte de la historia del club y yo soy el nuevo, así que me apoyo en ellos.

¿Ha tenido todos los recursos con el Saprissa?

Estoy satisfecho con lo que se me ha dado y con la proyección de Saprissa en el mediano y largo plazo.

Tienen casi seis meses sin ganar de visita. ¿Hay mucha más presión?

Es algo que no podemos ocultar, ha pasado (no ganar fuera). Mi sensación es que a medida que pasan las jornadas, hemos ido creciendo en varios aspectos. En lo que respecta al clásico, da igual dónde sea y en qué puesto estamos. Son partidos para vivirlos, sentirlos, ser competitivos y crecer para ser un equipo más duro en todos los aspectos del juego. Ser un equipo en mayúsculas, que todos sienten y corren por el compañero.