“Todos saben que yo jugué con Wálter, le tenía esa admiración y respeto. Veía las cosas buenas que hacía. El fútbol da vueltas y eso es lo bonito. Él (Centeno) tiene una propuesta interesante, arriesgada y diferente que en el fútbol nacional muchos no lo harían por temor. Yo estoy encantado, la verdad que a pesar de que tengo muchísima edad en esto del fútbol me encanta tratar bien el balón y tener llegadas. Él (Wálter) ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros. Le agradezco porque me ha dado mucha confianza”, comentó Bolaños luego de concretar triplete frente a los universitarios.