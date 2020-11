“Va a ser un partido muy intenso, donde todas las jugadoras van a luchar por el balón, no va a haber ni un solo balón por perdido, los dos equipos tratarán de dejar todo en la cancha. Me lo imagino un partido de ida y vuelta, bastante dinámico. No creo que la Liga vaya a querer caminar, o darse por vencido, eso nunca va a pasar, es un equipo grande, con una ideología muy fuerte, no se van a dar por menos. Eso es un error muy grande,que cometeríamos si nosotras pensáramos de esa forma”.