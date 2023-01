Horacio Esquivel sobre Alajuelense: ‘Los partidos que ha hecho, los viene haciendo igual’

A Horacio Esquivel no le sorprendió nada de lo que pasó en el empate 0-0 entre Guanacasteca y Liga Deportiva Alajuelense.

Lo que sí lamentó es que su equipo no encontrara el gol, pero de igual forma está contento con lo mostrado por sus hombres y ese punto de oro que sumó.

¿Qué tan satisfecho queda con haber contrarrestado la ofensiva de la Liga Deportiva Alajuelense?

Contrarrestado, pero también nos contrarrestaron a nosotros. Yo creo que yo no vivo de ilusiones, yo vivo de realidades y trato de que el equipo día a día vaya metiéndose. Tengo excelentes indios, en este equipo no hay caciques. El único cacique soy yo, los demás son indios y como son los que van a la guerr siempre los voy a acuerpar.

Yo creo que hicimos un buen planteamiento. Estudiamos bien a la Liga. Me parece que los partidos que ha hecho, los viene haciendo igual. No hubo ninguna variante.

(Freddy) Góndola por el costado se mete hacia adentro como un interior. (Johan) Venegas hace una distracción con los centrales para que Aarón (Suárez) robe espaldas y siempre esté solo. Lo vieron muy claro contra San Carlos. Y eso lo habíamos analizado. Vimos el video con los muchachos, les hablé con la pizarra, les hicimos los movimientos.

Y con el respeto que se merece la Liga, vimos que eso era lo único que venía haciendo, le estaba funcionando.

Entonces, por ahí logramos repeler eso. Prueba de ello es que Aarón tuvo que salir, lo controlamos y yo creo que a la postre, los muchachos aparte de la actitud comprendieron muy bien el planteamiento. Igual fue contra Cartago en el segundo tiempo y esta vez tenía que ser mejor, porque me parece que la Liga tenía excelentes revulsivos y pudimos controlar.

¿Entonces Alajuelense es un rival predecible? Usted dice que ya sabían lo que ellos presentarían.

Yo no digo que la Liga es predecible, digo que controlé el trabajo que venía haciendo y es de lógica. Le resultó con Santos, le resultó contra San Carlos y tira la alineación y ver que me hace solo variantes, de Ian Lawrence y que mete a Yael López y a Suhander Zúñiga y lo demás lo mantiene, es de lógica que en lo demás iba a hacer lo mismo.

Lo habíamos analizado y esperábamos que ese fuese el parado de ellos y la configuración de lo que nos iban a presentar. Dichosamente, gracias a Dios salió como lo habíamos pensado y los muchachos estaban preparados.

Dice que no vive de ilusiones. ¿Sería realista no solo salir de la última plaza, sino pelear un poco más arriba?

Es que las ilusiones se esfuman, yo vivo de realidades y yo tengo mucha fe. La realidad es que este equipo va a mantener la categoría.

El objetivo es 100% de rendimiento en casa. ¿Qué analiza de haber empatado contra Cartaginés y Alajuelense y cuánto representarán los otros partidos en el Chorotega?

Yo miro a todos los equipos igual. Lógicamente que a todos no se les plantea igual. Hay un discurso que a los equipos grandes, los equipos pequeños se le paran y toda esa cuestión; conmigo no va eso.

Con otros anteriores equipos yo siempre jugué bien en casa, siempre jugué bien de visita y de nada me sirve tener un excelente punto, si otros a equipos que me merecen el respeto, como Guadalupe, como Santos, como Grecia, no vamos a hacerle un partido quizás mejor que este.

Dice Andrés Carevic que si Guanacasteca sigue jugando a las 3 p. m. y por el tema de la cancha va a costar mucho que los equipos puntúen en el Chorotega. ¿Ustedes sienten que le sacan todo el provecho al calor tremendo y ese tipo de factores extracancha?

Es que es el mismo provecho que le saca Cartago cuando nos pone los partidos a las 6 p. m. y es frío. Ojalá llegue el momento en el que a los equipos de las costas como Guanacaste, Puntarenas y Limón, en su momento (en el minuto de hidratación) también les hagan un tiempo para que puedan tomarse un chocolate e hidratarse como hacen acá cuando vienen los equipos de afuera.

¿Entonces no hay fair play en ese sentido?

Me parece que no es que no haya fair play, tal vez que no hay igualdad, porque a nosotros nos da frío cuando estamos en Cartago y qué bien que nos caería que al minuto 26 o 27 paremos el partido porque el equipo de Guanacasteca está con frío, que se tomen un chocolate. Acá lo paran para que los otros equipos que vienen de afuera se tomen un poco de agua y se hidraten. Yo creo que debería haber ese balance.

Los jugadores son claros en que la propuesta es muy buena y que este equipo tiene algo que otros no y es una cancha complicada para los rivales y el respaldo de un pueblo encima.

Costa Rica es muy pequeño. No sé cuántos kilómetros hay de Guanacaste a San José, no sé, pero lo importante es que hay que aprovechar los agentes externos y eso lo hacen todos los equipos. Algunos aprovechan el frío y ponen los partidos a las 6 p. m.

Otros aprovechamos lo que tenemos que es el calor y lo aprovechamos y jugamos a las 3 p. m., pero no crea, nosotros también tenemos que dosificar muy bien a los jugadores, porque al final salimos agotados y con muchas cargas.

¿Esa sangre chorotega qué tan importante es para la salvación? Copiado!

Si yo le digo que yo tengo ADN chorotega. Mi mamá es de estos lados y se imagina una mezcla de Limón con Guanacaste. Por eso me ven tan bravo.