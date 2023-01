Horacio Esquivel pega ‘jalón de orejas’ a camerino del ADG por bronca con jugadores de Liberia

En la ADG no quieren volver a ver una escena como la vivida en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, cuando sus jugadores tuvieron un enfrentamiento campal con los liberianos en un partido amistoso.

Luego de una serie de disputas fuertes en el desarrollo del juego, celebraciones de gol provocativas y enfrentamientos verbales, los futbolistas de ambos clubes se empezaron a dar de golpes en el terreno de juego.

Tremenda bronca entre Guanacasteca y Liberia ¡Se dieron con todo!



🎥 @FUTVCR pic.twitter.com/GDi1fHmnN7 — TD Más (@tdmas_cr) January 8, 2023

El propio director técnico guanacasteco, Horacio Esquivel, enfatizó que él mismo llamó la atención de sus pupilos después del juego; además, reveló que tomó apuntes cuando se dio la situación.

“Yo jamás voy a buscar eso y más bien ni me metí, lo que hice fue ver lo que sucedía. Yo me quedé mirando y tomando apuntes de quién sí y quién no se metió. Al final eso no es bueno para el fútbol y no es la primera vez que sucederá. Lo vergonzoso fue que nos vieron niños. Hay cosas que uno debe disciplinar y con razón o sin razón eso no lo permito en mis camerinos”, afirmó.

Esquivel destacó que luego del duelo habló con sus jugadores.

“Hablamos en términos generales de la situación y fuimos claros y le dimos la vuelta a la página”, añadió.

Por otra parte, el estratega contó que deportivamente está muy conforme con la preparación que ha tenido su escuadra.

Esquivel asegura que con los hombres que ha sumado, como Steven Williams, Diego Díaz, Roy Smith, Josué Ugalde, Ariel Arauz, Yuaycell Wright, Rodiney Leal, Mateo Martin y Emerson Bravo, puede lograr la salvación.

Partido entre la ADG y Liberia tuvo lluvia de golpes

La ADG está en el último lugar de la clasificación general con nueve puntos, a solo tres del penúltimo puesto general, ocupado por el Santos.

“Tenemos un grupo que nos puede sacar de donde estamos. Nosotros no mencionamos donde estamos en la tabla, porque nuestros objetivos son claros y nuevos. Yo creo que en síntesis el objetivo es muy claro, que es salir adelante, superar lo que ya se hizo. Yo ya he tenido este tipo de retos”, mencionó.

El timonel agregó que hombres como Williams y Wright siempre serán de su confianza.

“Los conozco desde muy jóvenes, la fórmula que uno debe tener es buscar el lado fuerte de ellos y hacer que la potencia y el talento los transmitan al beneficio del club. Yo a Williams no lo llevo como goleador sino como pívot; donde lo he llevado me da resultados. Lo tuve en Puntarenas, en Limón, es muy táctico, siempre he aportado al equipo”, resumió.

En el caso de Yuaicell, el ‘DT’ reveló que lo sacó de un receso que estaba viviendo desde que decidió tomarse un descanso después de estar en Santos de Guápiles.

“Yo desde que lo trajimos hace dos meses hemos estado levantándolo específicamente, vamos por buen camino, sé que nos aportará mucho, ahora seremos un equipo de mucha altura”, analizó.

La ADG tendrá su primer encuentro del torneo el próximo domingo a las 4 p. m. frente al Saprissa, en el estadio tibaseño.

“Vamos con una propuesta ofensiva que es lo que a mi siempre me ha gustado, vamos con orden y siempre buscando los resultados que son importantes para comenzar a sumar, que es lo que necesitamos”, finalizó el estratega del cuadro pampero.