Horacio Esquivel: ‘Este equipo va a seguir en Primera División’

Guanacasteca debe luchar contra la corriente en el Torneo de Clausura, es el último en la tabla acumulada y corre el riesgo de descender a la Liga de Ascenso.

Si no logran dejar el frío sótano, los pamperos le dirán adiós a la Primera División y pese a que el inicio fue malo para ellos, derrota y goleada de visita en el Estadio Ricardo Saprissa, Horacio Esquivel, técnico del club, afirmó con mucha confianza que su equipo seguirá en la máxima categoría.

¿Cómo manejar la parte mental de su equipo?

Emocionalmente estamos fuertes y ahora nos cobija trabajar en la parte física, en movimientos. Ante Saprissa no tuvimos al lateral derecho, nos falta un colombiano que no jugó por cuestión de papeles, espero que esté para la otra semana y confío que podamos salir de la situación.

¿Con los fichajes que hicieron le alcanza para salir del último lugar?

Si usted me pone a pedir jugadores, pido grandes fichajes, pero con lo que tenemos podemos salir adelante. Nos hicieron falta unos futbolistas y no justifico porque no jugábamos ante cualquier equipo, es el campeón y tengo mucha fe de que esto lo vamos a sacar.

¿Es el Santos el rival directo, el adversario con el que deben pelear por no descender?

Yo no me fijo que Santos sea el rival directo, tenemos que puntuar tanto en casa como afuera, nada hago en ganarle a Santos sino gano los otros juegos. Tengo la seguridad de que en cuatro o cinco fechas no vamos a estar en esta posición.

Este equipo va a seguir en Primera División y a eso vine, a mí no me ha tocado fácil desde que dirijo, el agua que pasa debajo del puente ya la conozco.

Pese a la goleada 3 por 0 ante Saprissa, Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca le tiene fe a su equipo y aseguró que no descenderán. (Jose Cordero)

¿Guanacasteca es un equipo de poco gol?

Yo encontré el equipo con un déficit de goleo y creo que tenemos los jugadores para empezar a anotar, sé que pronto va a llegar esa cuota de anotaciones.

¿Qué buscaba en su primer juego ante Saprissa?

Estábamos haciendo un planteamiento defensivo y la jugada del gol en los 30 minutos nos bajó un poco. Además Mariano Torres se salió del centro, se fue a un costado y no hubo una lectura de los muchachos, se debió marcarlo para que no se proyectara.

Tratamos de equilibrar en el segundo tiempo, pero nos quedamos con 10 cuando estábamos de topar la media cancha de Saprissa por dentro. En términos generales vamos de a poco, nos tocó arrancar con el campeón y eso es de respeto. Pensábamos que podíamos cerrar el primer tiempo con el 0 a 0, pero nos despistamos en el primer gol, ellos (los jugadores de Guanacasteca) dicen que alguien pidió la pelota. Saprissa tiene muchas variantes y nos superaron ampliamente.