Horacio Esquivel: ‘Es una obligación sacarlo y punto. Vamos paso a paso’

Horacio Esquivel está a dos partidos de regresar al Puntarenas FC a la Primera División. (Jose Cordero)

El técnico Horacio Esquivel asegura que sigue siendo el mismo, a pesar de la euforia que se vive en Puntarenas por el juego de la final del Torneo de Clausura ante Carmelita, este sábado a las 7 p. m. en el estadio Lito Pérez. De momento no le afecta y vive sus días de la misma manera, desde que llegó a la “Perla del Pacífico”.

Compra tortillas con queso para ir a tomar café con un amigo al Joroncito, camina por el Paseo de los Turistas y la playa y no faltará alguna persona que se siente a conversar con él sobre el equipo, pero ante todo se mantiene ecuánime de cara al compromiso ante los carmelos.

El estratega limonense es consciente que haber ganado el Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso es un plus y con ello le restan solo dos juegos para lograr el boleto a la máxima categoría. Sin embargo, tiene muy claro que ahora importa el presente y lo hecho dio dividendos, pero valdrá muy poco si no se consigue el ascenso.

¿Cuál es el análisis del primer partido de la final del Torneo de Clausura ante Carmelita?

Hemos venido partido a partido, lo que se ha logrado atrás, quedó atrás, aunque puede servir para lo que viene, pero nosotros no nos fijamos en lo que hemos hecho, sino en lo que podamos hacer en el siguiente partido. Ahorita lo que nos ocupa es el partido de este sábado y sobre eso trabajamos.

¿Cuáles argumentos deben prevalecer para sacar el resultado en casa?

Nos preocupamos solo por lo que viene, no por lo que se hizo. Vivimos el día a día, no nos hemos metido en la cabeza lo que ya se logró, ni mucho menos lo que podamos lograr. Lo importante es lo que podamos hacer en el momento del partido y así venimos trabajando. Creo que el entorno puede cambiar, pero la mentalidad no la vamos a cambiar. Nuestra meta es sacar el partido siguiente y sobre esa premisa nos hemos quedado. Hay que ganar el partido que viene, respetando al rival que tenemos enfrente, que es un gran rival. Es una obligación sacarlo y punto. Vamos paso a paso.

Carmelita le sacó ventaja en el Clausura a su equipo, con un triunfo y un empate. ¿Cómo revertirlo?

La historia siempre dice una cosa y uno la puede cambiar. Yo no me ocupo de lo que ocurrió atrás, me preocupa lo que podamos hacer a futuro. Yo vivo en el presente y lo que se hizo, se hizo. Vivimos el aquí y el ahora, el pasado es historia, ya sea positivo o negativo. Me preocupa solo lo que viene.

¿Cuál es el mensaje para la afición que se muestra eufórica para el juego de la final?

Ese es el presente de la afición y yo lo respeto, es el derecho de tener un estado emocional positivo al tope. Ese es el trabajo de ellos, y deben disfrutarlo. El nuestro es buscar la manera como ellos lo sigan disfrutando para lograr el objetivo. Respeto a nuestra afición, ha sido muy leal, fiel y tienen todo el derecho de disfrutarlo. Esperemos que lo puedan seguir disfrutando.

¿Cómo analiza el aporte de los jugadores que llegaron para el Torneo de Clausura como Raúl Vidal, Kevin Vega, Rodrigo Garita y Randy Vega, entre otros?

El equipo está fuerte. Los muchachos que llegaron se insertaron de la mejor manera. A estas alturas creo que han colaborado, son muchachos que se insertaron a nuestra familia, que los trajimos porque conocíamos su forma de ser como personas y jugadores. Creo que no nos equivocamos al haberlos traído. Han hecho un gran aporte y ellos están con nosotros.

¿Qué tan determinantes han sido Johnny Gordon y Steven Williams para el equipo en el cierre del campeonato?

Cada jugador que se trajo fue con el deseo de que hicieran un gran torneo. Usted menciona a Johnny Gordon y a Steven Williams, son jugadores que tienen una responsabilidad más alta porque estoy más cercano a ellos, los traje, los tuve en otro club y tenían que dar todo como lo doy yo, pero no puedo individualizar el equipo. Todos han aportado, porque todos son importantes. Somos un equipo, los muchachos se tomaron de la mano y han aportado.

Daniel Quirós también creció en el cierre del torneo y se convirtió en el goleador del equipo.

En el caso de Daniel me alegró mucho. Superó las lesiones y ha salido adelante. Es un excelente jugador, es un emblema y a ese tipo de jugador hay que respetarlo y darle el lugar que se merece, como todos los demás jugadores que hemos traído, que han dado su aporte al máximo.

¿Cómo evitar que los jugadores entren en ese triunfalismo de la afición?

Todo está en la mente, todo es emocional. El equipo lo tiene bien claro, lo trabajamos mentalmente y ellos tienen claro que los aficionados pueden desbordarse, están en su derecho, pero nosotros tenemos que hacer nuestra misión con los pies sobre la tierra.

Somos un grupo cerrado, una familia, en donde tenemos un propósito y ellos lo tienen muy claro de que quedan algunos partidos y hay que sacarlos adelante. Es una misión y ponemos una barrera para que el entorno no nos cobije en ese triunfalismos. Vamos partido a partidos, tenemos los pies sobre la tierra y eso me da tranquilidad.

Puntarenas ha sufrido más en casa que de visita. ¿Cómo cambiar esa situación en la final?

No tengo preferencias. Si queremos ser campeones no podemos escoger jugar en casa o afuera. Los equipos grandes juegan bien, independientemente si son locales o visitantes. El campeón es fuerte donde sea.