Horacio Esquivel arremete contra Henry Duarte: ‘Tira la piedra y esconde la mano’

El técnico de Guanacasteca, Horario Esquivel, al finalizar el partido que su equipo igualó 1-1 con Puntarenas, no dejó títere con cabeza, como se dice popularmente, y la emprendió tanto contra el gerente deportivo de Puntarenas, Henry Duarte, como contra el cuarteto arbitral que dirigió el compromiso.

Esquivel habló sobre el resultado, el desempeño del equipo y no dejó pasar la oportunidad de referirse a Duarte, a quien incluso llamó mentiroso. Horacio fue el técnico que ascendió a Puntarenas FC a la Primera División, pero semanas antes de iniciarse el campeonato fue despedido y en su lugar se contrató a Alexander Vargas.

Se intentó conocer la posición de Henry Duarte, gerente deportivo del PFC, pero aseguró a La Nación que hasta no escuchar la conferencia de prensa completa, prefería no referirse a las declaraciones de Esquivel.

“Los aficionados de Puntarenas son gente agradecida, que valora lo que se hizo con los jugadores que había. No por ahí su gerente deportivo (Henry Duarte), quien llegó acá al estadio y se dejó decir que este equipo tiene que irse para segunda. Yo creo que tiene que ser muy respetuoso, porque creo que Henry come rosquillas y arroz de maíz”, dijo Esquivel en relación a que Duarte es de origen guanacasteco.

El timonel de la ADG subió de todo sus comentarios al referirse a Duarte y declaró incluso que no era una persona en la que se podía confiar.

“Él tiene cédula 5 y está bien que defienda sus intereses, pero no que ataque donde él vive. Él es de esta zona, tiene que ser respetuoso. Es un señor que tira la piedra y esconde la mano. Ya es hora que le quiten la máscara. Es un señor mentiroso y eso no se hace. Está bien que defienda sus intereses, los del equipo que le da de comer, pero que no dé discursos peyorativos, tirándole al rival”, agregó Esquivel.

Horacio tampoco ocultó su molestia por unos supuestos comentarios que el gerente porteño dio en su contra.

“Él llamó aquí (a Guanacasteca) y me dijo que no me contrataran. Por favor, sí él tiene su plato de comida deje que otros lo tengan, tiene que ser respetuoso. Supuestamente, supuestamente, es guanacasteco. Yo al contrario siempre he sido respetuoso y estoy muy agradecido con la afición porteña”, dijo Esquivel.

Mal el arbitraje Copiado!

El timonel oriundo de Limón también se refirió al arbitraje y señaló tanto al central Adrián Chinchilla como al secretario Rigo Prendas. Incluso señaló que en un partido anterior le habían anunciado que lo iban a expulsar.

“Hay situaciones contra las que no se puede y no hablo del equipo contrario, sino del otro equipo. Que en este país no andamos bien. La expulsión hay que preguntarle al árbitro (Adrián Chinchilla). No sé por qué me expulsó. Tengo entendido, porque me llegó una información, que el cuarto árbitro no tiene que estar llegando al área donde estamos nosotros. No sé si es cierto”, añadió Esquivel

El limonense manifestó que estaba cansado de que durante el juego el cuarto árbitro, Rigo Prendas, le insistía que sentara a sus jugadores, mientras los de Puntarenas hacían lo que les daba la gana.

“Yo nunca les he dicho una expresión inapropiada, más que en esto deben haber buenas relaciones humanas. Yo vivo esto, le imprimo energía, actitud, pero acá el tercer equipo viene fallando. No podría responder por qué me expulsó. No soy una linda paloma, y le soy sincero, no sé porqué el cuarto árbitro me hizo expulsar, mientras el equipo contrario pasa más nadando que jugando al fútbol. Son tácticas que aplican algunos”, confesó Esquivel.