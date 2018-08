Hacíamos un muy buen primer tiempo, manejamos el balón, buscamos contra la Liga lo que trabajamos y creo que estaba saliendo, pero desgraciadamente hay jugadas puntuales que determinan un partido. Le digo a la afición que no debe ser ingrata con un joven que no anotó un gol, porque yo no pongo a quien me da la gana o se me ocurre a tirar un penal, sino que Keyder Bernard trabajó los penales en la semana. Algunos dicen que Erick Scott, pero por algunas razones no los está tirando.