Hijo de leyenda de Limón llega a Cartaginés con hambre de escribir su propia historia

Posiblemente el nombre del juvenil Sheldon Harris no le suene tan familiar, pero de seguro el apellido sí lo deja pensando en alguien conocido y es que de inmediato se viene a la memoria de muchos la leyenda de Limón, Ricardo Harris.

Si así lo supuso, está en lo correcto, Sheldon es hijo de Ricardo y a partir del 2023 defenderá la camiseta del Cartaginés, claro el lateral izquierdo quiere escribir una historia aparte y “ser diferente a él”.

Pese a que el club aún no lo anuncia, el propio jugador confesó que firmó por un año, pero aspira a quedarse más tiempo. El futbolista de 23 años finalmente consiguió su gran objetivo de volver a la Primera División, luego de sufrir el descenso con Limón FC en el 2021 y tratar de relanzar su carrera con Liberia y Cariari, en la Liga de Ascenso.

“Firmé por un año con Cartaginés, son dos torneos cortos. Luis Fernando Fallas fue mi entrenador en muchos equipos, en el semestre pasado jugué en Cariari y tuve una buena presentación, así que Luis Fernando me llamó para presentarme a entrenar con Cartaginés y luego ya el entrenador dio el visto bueno para contratarme”, comentó en entrevista con este medio.

Sheldon Harris (segundo arriba de izquierda a derecha) debutó con Cartaginés en los 90 Minutos por la Vida, el sábado anterior, en el Estadio Nacional.

Es inevitable que al carrilero zurdo se le compare con Ricardo, quien jugó en Primera hasta los 41 años y es considerado como un referente en el Caribe. Sheldon se siente orgulloso de toda la carrera que construyó su papá, no obstante, no quiere cargar con ese peso y apunta a ganarse el respeto en la cancha.

“Algunas veces el apellido pesa, porque mi papá lo forjó y lo hizo grande, pero yo quiero seguir por el mismo camino y hacerlo más grande todavía... Quiero ser diferente a él, porque aunque mi papá tuvo una muy buena carrera y fue muy buen defensa, quiero diferenciarme de él y que me elogien por lo que hago diferente”, añadió.

En donde sí aprovecha toda la influencia del exjugador es fuera del terreno de juego y es que los principales consejos y las correcciones se las da quien fuera un aguerrido zaguero.

Más allá de que su familia está en Limón y ahora él vive en la Vieja Metrópoli, tiene comunicación constante con sus seres queridos y obviamente el tema del fútbol sale a relucir siempre, más aún con recomendaciones de lo que debe hacer ahora que está en un club tradicional como Cartaginés.

“Mi papá es como mi representante, me ayuda, me guía, me resalta lo que debo mejorar y también destaca lo que hago bien... Es lindo tener a un papá que jugó tanto tiempo, él me ayuda para seguir creciendo. Pese a la distancia, hablamos mucho, me resalta que debo de hacer extras, me menciona lo que debo de mejorar y en lo que debo de enfocarme para salir adelante”, señaló la nueva figura de los centenarios.

Sueño cumplido y gran aprendizaje Copiado!

Ricardo Harris extendió su carrera todo lo que pudo y es que son muy pocos los que pueden jugar en la Primera División hasta los 41 años, pero pese a esto, le fue imposible cumplir su sueño de compartir cancha con su hijo Sheldon.

Eso sí, en fútbol playa ambos se dieron el gusto de defender los mismos colores y compartir. Al retirarse, Ricardo no pudo alejarse de su gran pasión y se unió al equipo Yunis Limón, justo ahí se dio algo histórico e inolvidable para ellos.

En el 2019 Sheldon Harris ya formaba parte de Limón FC, pero no pudo jugar con su papá, Ricardo. Eso sí, el fútbol playa les permitió cumplir su sueño

“Mucho antes de entrar a Limón a la Primera División tuve la oportunidad de jugar fútbol playa con mi papá. Fue una experiencia más que todo para poder jugar algún deporte con mi papá, era un sueño que tenía de estar con él en una cancha y aunque no se pudo en fútbol 11, lo hice en playa en un corto tiempo”, narró Sheldon.

Luego de esta gran experiencia, el hijo del exdefensor recibió uno de los golpes más fuertes en su corta carrera, ya que descendió con los caribeños y a su parecer quedó marcado por esto.

Y es que la Tromba hasta desapareció por problemas administrativos y esto obligó a Sheldon a marcharse de su ciudad y probar lejos, primero con Liberia, para luego volver cerca de su tierra con Cariari, donde finalmente se catapultó.

“El descenso con Limón golpeó mucho. Los equipos casi nunca se fijan en un futbolista que viene de perder la categoría y el volver a levantar y proyectarse es muy complejo. Es difícil proyectarse en la Liga de Ascenso, pero seguí trabajando y nunca perdí la esperanza de regresar”, finalizó.