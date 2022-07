Héroe del Cartaginés campeón pasó ocho meses tan caóticos que ‘mil veces pensó en dejar todo tirado’

Solo en un apartamento en Cartago, lejos de su familia en San Ramón, sin poder apoyar la pierna izquierda por dos meses Geovanni Arturo Campos no pensó una vez, dos o tres en dejar todo tirado y regresar a su tierra, sino que fueron hasta mil veces en las que esa idea de renunciar pasó por su cabeza.

[ Cartago: la ciudad más feliz del mundo ]

Apenas tenía dos partidos con Cartaginés, solo sumaba 29 minutos en el Torneo de Apertura 2021 y Campos, uno de los refuerzos llamados a aportar en el ataque de los brumosos, cayó lesionado o como él le contó a La Nación, le confirmaron que su recuperación anterior no fue la adecuada. Lo peor para él fue que le recalcaron que sí o sí debía pasar por el quirófano por tercera ocasión consecutiva para solucionar un problema de cartílago y estaría ocho meses sin pisar un terreno de juego.

El mundo se le vino abajo al futbolista ficha del Herediano. No obstante, el técnico Géiner Segura lo respaldó y el presidente Leonardo Vargas Monge y su hijo y gerente, Leonardo Vargas Masís, lo alentaron a continuar. Eso sí, con una promesa, que al salir de todo el calvario regresara más fuerte y aportara, porque confiaron en él. La respuesta no pudo ser mejor, a Campos se le puede llamar hoy en día como el héroe de los blanquiazules, quien marcó el gol que acabó con 81 años sin títulos.

“En el torneo anterior jugué dos partidos y luego de eso vino la lesión y me dijeron que tenía que parar inmediatamente, sino iba a ser peor. En algún momento se rumoró que por la lesión iba a quedar fuera del club, pero no fue cierto, el presidente y el gerente me dijeron que estuviera tranquilo, que me recuperara bien y que al estar bien querían que aportara... Miles de días quise dejar todo tirado por la lesión e irme con mi familia, pero uno piensa, me daba un mes más y un mes más hasta que lo logré. Además, el cuerpo médico de Cartaginés es muy bueno y es parte de lo que hace que me quiera quedar”, comentó.

Geovanni Arturo Campos apenas disputó 7 partidos con Cartaginés en el Clausura 2022 y solo acumuló 133, pero ante Alajuelense marcó el gol del título. (Rafael Pacheco Granados)

El futbolista de 26 años narró que: “Estuve ocho meses fuera, cuando llegué a Cartaginés supuestamente venía bien, pero al hacerle las resonancias magnéticas al ingresar al club, me topé con la sorpresa de que la lesión estaba mal todavía y me tuve que operar por tercera vez del cartílago de la rodilla izquierda. Pasé dos meses sin poner el pie en el suelo y fue difícil, porque me vine para Cartago solo, dejé todo de lado y estuve sin mi familia y sin ayuda de ninguno de mis seres queridos. Fueron momentos muy complejos, pero ahí agarré fuerza”.

El atacante que pasó por Alajuelense y fue descartado, luego estuvo en Guadalupe con buen suceso y llegó a Herediano, equipo dueño de su ficha actualmente y que tampoco le dio la regularidad que buscaba, se convirtió en inmortal para los seguidores brumosos.

El tanto que consiguió en el minuto 104 en el Morera Soto para darle el título al conjunto de la Vieja Metrópoli le vale para que la afición lo recuerde para siempre y de su cabezazo impecable, tras el centro de José Luis Quirós, se hablará una y otra vez de generación en generación. Eso sí, por ahora el propio futbolista no dimensiona lo que hizo.

[ ¡Es real, grítelo a toda voz: Cartaginés campeón! ]

“Todavía no he entrado en razón. Me levanté poco después del mediodía de este jueves y no me explico aún lo que esto significa. Me llegan y me llegan mensajes y es increíble. Estoy agradecido con Dios, feliz y muy contento de hacer historia... Hace días la gente en el club me venía diciendo que iba a anotar, lo venían jalando y uno en sus adentros dice que sí va a pasar, pero no está 100% de que lo va a hacer”, dijo en entrevista con este medio.

Ahora se tomará el tiempo para “asimilarlo y de a poco ver la magnitud del asunto, pero aún no dimensiono lo que hicimos y lo que es ese gol que marqué. Lo que quiero es irme para San Ramón, estar con mi familia y compartir con ellos, que tengo mucho de no verlos... Me pregunta por el gol y la verdad estoy un poco en blanco, recuerdo la jugada puntualmente, pero no tengo claro lo que pasó luego y todo lo que vivimos. El recibimiento fue impresionante, la gente me reconoció el gol y les agradezco. No es fácil que llegue un jugador como refuerzo y que esté lesionado”.

Estatua para Campos

Aunque parezca descabellado, a Geovanni Arturo Campos ya le hablan aficionados de construirle una estatua en Cartago por su anotación. Si bien, es un tema que causa gracia y está lejos de ser oficial por ahora, no se debe descartar.

Cartaginés se coronó campeón luego de 81 años de esperar por un título. Los brumosos bordaron su estrella cuatro (JOHN DURAN)

Campos entró en las letras doradas del equipo brumoso, de su cabeza vino la liberación de tantas y tantas frustraciones que ahora son alegrías y que los fanáticos recuerdan como momentos superados por los que ahora lloran, pero de nostalgia y felicidad, no de tristeza.

“Me llegan mensajes a redes sociales, que me quieren construir una estatua, que me la deben construir y así, pero me lo tomo con humor, porque el mérito es de todo el grupo, no es solo mío. Yo solo estaba ahí para meter la cabeza y estoy feliz y contento que se dio así. Estoy en la cúspide, es el mejor momento de mi carrera, pero hay que ser humilde, tener los pies en la tierra y saber que todavía queda mucho más, que no hay techo”, dijo el futbolista.

Campos tiene claro qué es lo primero que hará tras los festejos que se extenderán por unos días más y la agenda que prepara el club: dedicará tiempo a su hija, se irá a un hotel de playa unos días y ahí realmente dimensionará lo que hizo.