Sí me extraña, ¿quién no quiere tener a Alvarado? pero si él no quiere estar, pues qué hago. Yo lo necesitaba porque quiero competencia, pero si él no quiere, cómo hago. Yo pregunté: ¿Aquí hay contrato para ser titular? y el presidente me dijo que no, entonces yo acá me quedo, pero si fuera lo contrario, yo no podría estar. Yo con este tema estoy sorprendido porque no he cruzado palabra con él. No sé qué pensará él, cuál será la situación... Pero yo con él no he hablado. Nadie le va a negar su trayectoria, pero no puedo decir nada si él no llegó a entrenar.