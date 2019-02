“Lo que pasa es que el tiempo ha sido muy poco, no hay tiempo ni espacio para trabajar, hay que jugar y recuperar al grupo y esperemos pronto tener un fútbol que le guste al que vea jugar a la Liga; eso es lo que pretendemos y que gane, porque usted no saca nada con jugar bonito y no ganar", manifestó el estratega de los rojinegros previo al juego de este miércoles contra Cartaginés en el Fello Meza.