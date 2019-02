Dentro del trabajo que estamos haciendo, pueden pasar estas cosas que sucedieron hoy, este es un resultado nada bueno. No puedo pedir tiempo porque no hay tiempo, tenemos que reaccionar sí o sí. Todo el plantel que jugó es el que tenemos, los titulares y los que entraron. No estuvimos finos, claros, no tuvimos opciones claras, no hicimos gol de pelota quieta, cuando veníamos fortalecidos en eso, no ganamos juego aéreo y pudieron habernos convertido uno o dos goles más. No tiramos, perdimos la bola muy fácil, nos tiramos para atrás, le dimos la bola al rival para que nos contraatacara. En general el equipo no estuvo fino con la pelota, pero pienso y puede ser normal dentro de lo que venimos haciendo, hemos trabajado intenso, pero no son disculpas, no me gusta abrir el paraguas cuando se pierde. Soy el primer responsable. Sabíamos que esto era así y estamos en la vía de solucionar con lo que tenemos, porque la Liga tiene que recuperarse sí o sí y creo que tengo el grupo humano para hacerlo. La hinchada está indispuesta y tiene razón, pero estamos trabajando para que no vuelvan a salir tristes y agobiados. No estamos ni relajados, estamos preocupados, pero con mente clara que tenemos que levantarnos.