Es que no es de tomar decisiones, es aclarar conceptos, es normal al final de cada temporada. Con base a eso, miraremos. Es hablar, explicar, recibir opiniones, lo que yo aspiro para el otro torneo, si se puede dar. Es un diálogo que debe haber, antes de eso no puedo decir, porque de pronto salen cosas que no me llenan a uno o que uno no llena al dirigente.