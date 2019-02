Yo llegué y había una gente lesionada. Para este partido tenía nueve lesionados. Los dos laterales son centrales, tengo lesionados al derecho, al izquierdo. Volantes, pues tenemos sancionado a Garrido. Jugaron Freddy y Lassiter. Ahora tengo a Moya, Ureña y Róger Rojas... No tenía la gente para armar un equipo, pero sacamos el resultado. Este equipo no estaba trabajado, solo pusimos una idea en la cancha, pero el mérito es del jugador porque los volantes de marca no eran de marca, los volantes laterales se dieron con todo. El jugador de la Liga se esforzó, pero hemos tenido muchos problemas... La planilla de la Liga no la tengo porque están lesionados, golpeados... Tengo muchas bajas y hay que dar mérito al jugador de la Liga.