Lo que se mejora no se hace público. Cada equipo maneja sus falencias y sus virtudes Estamos conscientes que debemos mejorar más, pero no me gusta calificar al equipo. Siempre he dicho que el campeonato es como termina. Aquí nos pasó que hace un par de campeonatos el equipo dominó todo el campeonato y no se ganó el título y a la siguiente un equipo al que no le daban ni por clasificado, quedó campeón. Eso es un ejemplo para todos que no es como comienza, sino como termina.