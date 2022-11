Hernán Medford ya sabe qué preguntarle a Jeaustin Campos antes de la final

El entrenador del Herediano, Hernán Medford, pasó de un semblante serio, hasta de pocos amigos, a relajarse, dar bromas y reírse un poco, en la última conferencia de prensa previo al juego de vuelta de la final nacional ante el Deportivo Saprissa, este sábado a las 6 p. m. en el estadio Colleya Fonseca.

Hernán, tal y como no lo escondió el domingo anterior cuando sus dirigidos perdieron 2-0 ante Saprissa, reiteró que su equipo jugó su peor partido del Torneo de Apertura 2022. Para revertir la serie y alcanzar el campeonato debe jugar su mejor compromiso en el duelo de vuelta y mostrar su mejor versión.

De acuerdo a como transcurrió la ya tradicional conferencia de prensa, El Pelícano se sintió relajado y hasta tuvo tiempo para bromear sobre su amigo y colega Jeaustin Campos, quien está al frente del cuadro morado.

En rueda de prensa, previo al juego, Campos ironizó del por qué siempre se va el fluído eléctrico en el Colleya Fonseca, como la última vez que se enfrentaron, cuando en dos ocasiones se vio interrumpido el compromiso que ganaron los morados 0-1 y con ello obligaron a dos compromisos más.

“Imagínese, si yo fuera ingeniero eléctrico yo le pondría contestar. Como mi amigo sabe de electricidad, que me explique por qué se va la luz. Mañana cuando lo vea en el estadio lo voy a abrazar y le voy a preguntar: ‘Mae cómo es que se va la luz aquí‘”, comentó Medford en medio de las risas de los periodistas presentes.

Hernán recordó que las bombillas del reducto de Guadalupe fallaron cuando el Saprissa ganaba 0-1 y el Team buscaba por todos los medios igualar la cuenta, situación que no se dio al final.

“Se pensaría más bien que era algo favorable a Saprissa. Entonces mi amigo tendría que pensar, qué bueno que se fue la luz, íbamos ganando y todo. Yo le diría ¿Jeaustin, cómo haces para apagar la luz?. No sé qué tendrá. Era una ventaja para Saprissa, Esperemos que no se vaya, pero qué les voy a hablar de eso de la luz, si no se nada de esa vara”, admitió Medford en forma simṕatica.

Más en serio Copiado!

El estratega florense, previo al duelo ante los morados, resaltó el buen ánimo de sus jugadores y más aún después de conocer la convocatoria del técnico Luis Fernando Suárez para el Mundial de Qatar, donde seis futbolistas pertenecen al Team florense están incluidos.

“Vamos con la mentalidad de buscar los dos goles que nos hacen falta, con un equilibrio. Eso lo hemos trabajado durante la semana. Esperemos que todo lo que venimos planificando se pueda dar mañana. Debemos pensar y estar concentrados en marcar el primer gol, antes que el segundo, esa es la parte emocional que hay que manejar. Todo eso lo hemos hablado”, comentó Medford.

De cara al último compromiso del certamen, Hernán asegura estar tranquilo, toma las cosas con calma y solo se concentra en brindarle las armas a su plantel para que pueda revertir la historia.

“Uno tiene en esto mucho tiempo y pasó estás etapas. Más bien estas son las etapas bonitas; ¿quién no quiere estar en una final? En estos momentos están conmigo y confían en mí desde mi esposa, hasta mis hijas, mis padres, mis hermanas y todos los jugadores. Me siento tranquilo, trabajamos para estar aquí”, aclaró Medford.

Sobre el compromiso, el timonel reiteró que después de una buena temporada, al quedar primeros en la fase regular y terminarla de forma invicta, tienen claro que se juegan el título en los próximos 90 minutos y es algo que tienen muy presente sus jugadores.

“Después de todo lo que se entrenó y trabajó lo que sigue es mucho de los jugadores y cómo toman este último partido. Ya todo se habló, todo se entrenó. Lo importante es que veo un equipo motivado, tranquilo sabiendo que estamos con dos goles en contra y debemos revertirlo”, sentenció Medford.