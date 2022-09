Hernán Medford y su contundente mensaje a la Comisión de Arbitraje: ‘Saquemos la carita y salgamos a hablar’

El técnico del Herediano, Hernán Medford, da indicaciones al volante John Jairo Ruiz, en el partido ante Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico del Herediano, Hernán Medford, lamentó la mala actuación del árbitro Adrián Chinchilla y el línea Fabián Baltodano en el duelo de este martes que los rojiamarillos igualaron 1-1 con el Puntarenas FC, por la fecha 13 del Torneo de Apertura 2022, en donde sobresalieron los errores arbitrales.

Una injustificable expulsión del jugador Jurguens Montenegro, tras celebrar la anotación del empate de los porteños y luego la validación de un tanto en fuera de juego y poco después la anulación por parte de Chinchilla y Baltodano, hicieron reflexionar a Medford que pidió a Rándall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje, dar la cara y explicar las decisiones de sus dirigidos.

Hernán recordó que los jugadores costarricenses van al Mundial de Qatar 2022 y se encontrarán con un ambiente muy diferente al que viven en el país, lo que podría perjudicarlos. Además que las medidas y normas que se aplican en el país, de acuerdo al criterio de el estratega, solo se aplican aquí.

“Rándall Poveda tenés que enseñarle los reglamentos a tus árbitros, porque si es fuera de juego, en el momento que metemos el gol, el línea (Fabián Baltodano) debe quedarse con la bandera arriba, no correr al centro. Cómo que hubo un VAR solo para él y cambió de opinión”, sentenció Medford.

“Si el línea se queda y marca fuera de juego se respeta. Lo que hace el línea no tiene que hacerlo, por lo que le digo al señor Poveda que espero que me responda, no se esconda: ¿Por qué su línea corrió al centro como si fuera gol y después lo anula? Solo que me explique eso para que el señor línea no se vuelva a equivocar. Es una equivocación garrafal”, expresó.

Una explicación

Hernán confesó que los comentarios negativos sobre el arbitraje no son de un solo sector, sino que viene creciendo y es necesario que se den explicaciones.

“No he visto un solo equipo que no haya hablado de los árbitros. Si tenemos un pensamiento en común sobre el arbitraje, es que pasa algo, por eso le digo al señor Poveda: Saquemos la carita y salgamos a hablar. Hay que explicar las cosas, no solo a mí, sino a todos lo que te quieran pedir una explicación”, manifestó Medford.

“En una semifinal o final, van a fallar y se van a meter en problemas. Señor Poveda, póngase las pilas, hablé con los árbitros y pida explicaciones. Son parte de esto y no sacan la cara, se esconden y tampoco atienden a la prensa, que triste, están blindados y eso está mal”, añadió.

El estratega rojiamarillo insistió que ellos no pueden conversar o solicitar una explicación a un árbitro, ni siquiera saludaros antes o después de un partido, lo cual tampoco beneficia al espectáculo.

“Usted en Costa Rica se topa al Presidente de la República puede hablarle y saludarlo, pero a los árbitros no puede hacerlo en un partido. Son herméticos, intocables. Hay que analizar qué está pasando. Por las decisiones que toman parece que hay un VAR en Costa Rica y no nos hemos dado cuenta. Hay que mejorar esa parte ahora que vienen las semifinales”, reiteró Medford.

Para el timonel las reglas que se aplican en el campeonato nacional deben ser coherentes con lo que se vive en el resto del planeta fútbol.

“Señor Poveda: dejémonos de cosas. Deje a los jugadores divertirse, déjenos trabajar a los entrenadores, siempre y cuando no les les falten el respeto. No pueden limitar que se hable, que se celebren los goles de muchas maneras. Solo pasa aquí. En Europa hasta Vinicius Juniors, de Real Madrid, baila. Señor Poveda déjenos jugar y divertirnos”, aseveró Medford.