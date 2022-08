Hernán Medford: ‘¿Y lo bueno, qué? Están hablando del líder, que es Herediano’

Hernán Medford defiende que Herediano es líder y que no tiene presión de ningún tipo. (Rafael Pacheco Granados)

“Nos faltó intensidad en el segundo tiempo, simplemente”, afirmó Hernán Medford, luego de que Herediano iba ganando el partido contra Alajuelense con un doblete de Gerson Torres y el duelo se acabó con un empate de 2 a 2 en el Fello Meza.

Herediano se le tiró encima a Alajuelense con la primera expulsión. ¿Qué pasó después para que el partido quedara 2 a 2?

Simplemente cometimos errores como se cometen en el fútbol y al final no sacamos el marcador que queríamos, que era el triunfo. El doble esfuerzo en el segundo tiempo lo hizo Alajuela. Es un equipo de respeto, es parte de lo que hay que analizar también y ellos se esforzaron en el segundo tiempo, sacaron de adentro y nos empatan el partido.

No salgo contento, porque teníamos que buscar el triunfo por tener en algún momento un hombre de más, porque a nosotros nos expulsan uno cuando faltaba un buen tiempo. Eso no tiene que ver nada, porque soy consciente de que dejamos de hacer cosas en el segundo tiempo, que era tener más el balón.

Seguimos en el primer lugar, seguimos siendo líderes, estamos invictos todavía, entonces hay que darle méritos a Heredia. Es que tampoco es todo malo.

Si alguien quiere buscar que todo es malo están equivocados, están hablando con el líder, superlíder del campeonato. Hicimos cosas no buenas, pero no me enfoquen solo en lo malo.

Diay... Yo me voy a sentar aquí para me tiren pedradas solo con lo malo. ¿Y lo bueno, qué? Están hablando del líder, que es Herediano.

Es que a veces solo hablamos de lo malo. A veces uno dice cuál es el toque ahí, a ver cuándo me tiran una pregunta de algo positivo que hizo Heredia.

No estuvo Yeltin Tejeda. ¿No resiente ese tipo de bajas Herediano de jugadores claves que no están por expulsión o lesión?

Yo siempre hablo de equipo, confío en todos mis jugadores y puede jugar cualquiera. En el equipo todos son importantes, si alguien es indispensable ya no es equipo. De un partido a otro tenés que cambiar y están los muchachos. Al final, le doy méritos a Alajuela por lo que hizo en los últimos minutos y le doy todos los méritos a Heredia que en una buena parte del partido lo hizo bien.

Seguimos en primer lugar, seguimos de líderes y nada más seguimos sumando, ahí vamos a permanecer, depende solo de nosotros.

¿Cree que los jugadores están confundidos sobre qué faltas se pitan y cuáles no, porque se quedaban esperando y no las pitaban?

Esa pregunta se la tienen que hacer a los árbitros y yo no quiero meterme con ellos. La Comisión tiene que analizarlo, hay que preguntarles por qué ellos confunden a los jugadores, por qué una jugada que es falta la pitan y no la pitan. En este partido si se equivocaron, se equivocaron para los dos lados y si favorecieron, fue a los dos.

Los liguistas dirán que nos expulsaron a dos hombres, sí, dos hombres que tenían que expulsar, sí. Y el jugador de Herediano lo tuvieron que expulsar, sí claro. El penal, ¿fue penal? Sí, fue penal. Qué voy a decir... Fueron expulsiones las de Alajuela, la de Arturo y fue penal.

Y los árbitros se equivocaron en muchas jugadas. Como Heredia no podemos echarle la responsabilidad, los responsables de lo que pasó somos nosotros. Eso hay que aceptarlo. Y lo de los árbitros se seguirán equivocando y eso no es trabajo mío ni suyo, es de la Comisión, que tiene que sentarse y analizar los partidos que hacen.

Esa confusión hay que preguntárselo al presidente de la Comisión, por qué unas sí y otras no.

¿La lucha por ganarse un cupo en el Mundial eleva la competencia en el torneo?

Todos quieren ir al Mundial y eso pone más interesante el torneo, correr, esforzarse, jugar fútbol y meter intensidad. Se habla mucho de intensidad, sí, tiene que haber intensidad, porque el Mundial, el fútbol internacional es de intensidad y tenemos que meterle, porque si no, nos vamos a complicar.

Y nosotros como Heredia, que estamos jugando un torneo internacional, también, porque si no metemos intensidad, nos pasan por encima. Tenemos que dar un poquito más.

¿El empate le pone presión al primer lugar?

¿Por qué presión? Cuál es el primer lugar, por qué presión. A quién no le gustaría con seis puntos arriba, dónde está la presión, no me tire la presión, que no existe ninguna presión aquí.

Usted debe decir felicito a Heredia porque está en primer lugar, presión de cuál. Presión los que están abajo, el día que yo esté en el segundo lugar sí será presión, claro, porque hay que buscar el primero. Ahora no entiendo cuál presión, si tenemos seis puntos arriba del segundo. ¿Cuál es la presión?

Yo no tengo ninguna presión, estoy en el primer lugar con seis puntos de ventaja. La idea es seguir ganando para seguir en el primer lugar, pero por qué presión. No me tire la situación encima, porque no veo dónde está la presión. Presión los que están abajo, los que van a buscar clasificar.

Con usted en el banquillo de Herediano cuesta que Alajuelense le gane un partido. ¿Cuál ha sido la clave?

Eso se debe a que los jugadores han hecho caso, han hecho buenos partidos, han trabajado bien, se han planificado bien los partidos, porque al final si ha pasado eso no ha sido por Hernán, sino por los jugadores que he tenido en los momentos que me ha tocado jugar contra Alajuela. Porque yo les doy más méritos a los jugadores que a lo que yo puedo hacer.

¿Están buscando un reemplazo para Jewison Bennette?

No, no, es que nosotros tenemos jugadores suficientes. Ahí queda Kennedy Rocha, Kenneth Vargas, Marcos Escoe, Jordy Hernández, estamos bien, contentos de que se haya ido Jewison, esperando que le haya ido bien, pero tenemos gente suficiente. Aquí no hay jugadores indispensables, todos son importantes. Se fue él y hay otros puntita de pie para poder jugar. Estamos bien, hasta ahorita con lo que tenemos estamos bien.