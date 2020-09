Siempre he sido un entrenador que absorbe todas las cosas, para que el jugador esté muy tranquilo. Siempre les he dicho a ellos que cuando sean temas positivos, adelante, es bien para ellos, y cuando hay ciertas cosas negativas las asumo, las defiendo. Allá el que no quiera dar méritos a las cosas que hacemos, porque demuestra que no sabe nada. Hoy hablar del Cartaginés es hablar cosas buenas, no sé mañana, porque estamos hablando de la actualidad, sino es así, no se qué se toman. Hay que darle méritos al Cartaginés. A veces en televisión veo que hablan 10 minutos de un equipo y un minuto del Cartaginés. Hay periodistas que tienen su color bien puesto y no es el de Cartago.